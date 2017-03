Antrenorul CSA Steaua: un pensionar flancat de un general

CSA Steaua, clubul Steaua al Armatei, a prezentat oficial antrenorul iar fotografia oficiala spune totul despre mana de fier care va conduce acest club.

Un batranel uitat si retras la distanta respectuoasa in stanga imaginii este noul atrenor al Stelei, Ion Ion. In centru apare omnipotentul presedinte in uniforma, Cristian Petrea, iar in dreapta imaginii este Marius Lacatus.

Ar putea Ion Ion sa se planga vreodata „patronului” ca ii face echipa, asa cum este moda in Liga 1? Nu e nevoie de raspuns, imaginea ofera raspunsul.

Directorul tehnic al echipei, Marius Lacatus, a dorit să întărească cele spuse de antevorbitorul sãu: „Nu a fost deloc ușor, ținând cont de responsabilitatea ce o impune brandul „Steaua”, să alegi un antrenor care să se implice 100% în acest proiect. La finalul discuțiilor purtate cu mai mulți antrenori, am ajuns la concluzia că domnul Ion ION este cel mai potrivit să preia această funcție, ținând cont și de faptul că, practic, el este în club de doi ani…

Cred că este cea mai bună variantă pe care am propus-o clubului și mă bucur că și ei au agreat-o. Este o responsabilitate mare ținând cont de numele echipei și de tot ce reprezintă STEAUA pe plan intern și internațional, responsabilitate pe care ne-o asumăm.”

CSA Steaua vizeaza pentru a aduce la echipa atât jucători tineri, sub 20 de ani, de perspectivă, dar și mai experimentați, de 20 – 25 de ani, ce sunt monitorizați de colectivul tehnic al secției de fotbal a clubului.