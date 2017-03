Barcelona, cea mai mare revenire din fotbal?

FC Barcelona a rasturnat intr-un mod aproape incredibil soarta calificarii in Liga Campionilor, contra lui PSG.

A fost pentru prima oara in istoria Champions League si Europa League cand o echipa reuseste sa treaca de o mansa eliminatorie dupa ce a pierdut in primul tur cu 4-0.

Au fost trei echipe care au intors un deficit de patru goluri, acestea fiind Real Madrid, Leixoes si Partizan. Este drept, ele pierdusera in prima mansa cu scoruri de 5-1 sau 6-2, pentru ca in retur sa castige cu 4-0 sau 5-0. Cea mai recenta performanta a avut loc in sezonul 1985/1986, in Cupa UEFA (actuala Europa League). Borussia Monchengladbach a fost eliminată de Real Madrid dupa ce castigase cu 5-1 in tur, dar a pierdut in Spania cu 4-0.

Barcelona a aratat intregii lumi ce inseamna fotbalul, ce inseamna miracolul in sport.

Chiar daca echipa a fost cea care a adus aceasta calificare de zile mari, jucatorul cheie poate fi consideat Neymar. El a transformat superb o lovitura libera in minutul 88, a executat un penalty in minutul 90+1 si, in fine, a trimis pasa geniala catre Sergi Roberto pentru golul de 6-1, cel care practic a adus calificarea Barcelonei in minutul 90+5.

Iar ultimul gol a fost marcat pornind de la o lovitura libera obtinuta de portarul catalanilor, Marc-Andre Ter Stegen, in jumatatea adversa, in timp ce Barcelona ataca avand 11 oameni la poarta lui PSG!

Ce se poate spune

mai mult?

Ceea ce s-a vazut pe teren, finalul cu trei goluri marcate la limita timpului de joc va ramane mult timp in amintire. De aceea, cei care s-au uitat la meci pot considera fara probleme ca au fost martorii celei mai mari reveniri din istoria fotbalului.

Tot miercuri seara, Dortmund a ajuns in sferturi dupa 4-0 cu Benfica. Dar succesul nemtilor paleste in fata miracolului de pe Nou Camp…

Ce mai e de spus…Am avut PSG –Steaua 4-0 dupa 0-3 in tur in preliminariile Ligii Campionilor. Am avut Manchester United –Bayern 2-1 cu 0-1 in minutul 90…dar ce am vazut pe Nou Camp le intrece pe toate…