Cel mai bun meci al nostru, dar…

CSM Satu Mare a făcut sâmbătă cel mai bun meci acasă din acest sezon , dar din păcate s-a văzut învinsă pe nedrept de Dunărea Călărași.

Elevii lui Varady au avut în Lazic , omul locomotivă ce a marcat de șapte ori și a tras garnitura CSM-ului după el… Doar că în ciuda momentelor bune în care sătmărenii au condus chiar și la două goluri, micile detalii au întors nedrept balanța în favoarea oaspeților.

Cu un arbitraj ciudat care a culmnat cu faza din ultimele secunde când un 7m clar ca lumina zilei a fost transformat doar într-o aruncare de la 9m, Dunărea a putut practic să țină aproape și să obțină pe final punctele care o duc sigur în play off.

Ai noștri merg în play out unde vor porni cu 1 punct…Însă Lazic & co trebuie să creadă în șansa lor și să spere până la capăt că vor evita retrogradarea directă…Evoluția băieților de sâmbătă ne demonestrează că se poate mai mult…

„Se puteau două puncte. Am jucat foarte bine, am condus până în minutul 45. Nu am reușit din păcate să ruptem acea diferență de două goluri, maxima pe care am avut-o. Cred că acolo s-a jucat jocul când am luat cele două goluri repede și nu am reușit să înscriem. Din păcate acesta este handbalul. Cred că a fost cel mai bun joc al nostru din acest campionat. Se vede că am fost în formulă completă, am avut schimbări. Mergem în play-out cu 1 punct și încercăm să ne jucăm șansele.”, a declarat antrenorul formației CSM Satu Mare, Iuliu Varady.

CSM Satu Mare: Cioroiu, Pogyină – Lazic – 7 goluri, Morar -3, Trifunovic -3, Campar – 3, Olah – 3, Munea -2, Stan – 2, Rogoz – 1, Suciu – 1, Mateș.