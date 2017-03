Despre politică, cultură şi patriotism local

Emisiunea ”Politica sătmăreană”, difuzată pe canalul de televiziune Nord Vest TV, a abordat marți seara teme de actualitate specifice județului nostru, într-un alt mod. Dacă până acum se discuta pe baza subiectelor politice, Mircea Govor, moderatorul emisiunii, a dorit ca emisiunea de marți să fie una specială, motiv pentru care în cadrul emisiunii acesta a abordat atât teme politice, cât și culturale.

Vasile Ciocan, fost om politic, alături de Mircea Dobra, președintele Societății Cultural-Patriotice ”Avram Iancu” – filiala Satu Mare, au fost invitații de onoare ai ediției ”Politica sătmăreană” de marți seara.

Infrastructură turistică pentru județul Satu Mare

Vasile Ciocan, președintele Asociației ”Țara Oașului”, a prezentat în cadrul emisiunii proiectele cu care a venit în fața Consiliului Județean, proiecte care au menirea de a atrage turiștii în județul nostru și de a dezvolta infrastructura turistică.

”A nu se înțelege că ceea ce facem noi înseamnă doar festivism și baluri. Și în Consiliul Județean am avut o propunere, noi dorim împreună cu moții și cu codrenii să creăm o infrastructură în județul Satu Mare. Județul nostru este în acest moment în proporție mare depășit de Maramureș, la acest capitol. Noi nu avem o infrastructură turistică. Atunci când spun infrastructură turistică înțeleg să avem posibilăți. Turistul când vine în Oaș, trebuie să i se ofere ceva, nu numai mâncare și cazare, să trăiască acele momente, să se integreze în obiceiuri și tradiții. Pentru asta trebuie să ne punem în mișcare. Trebuie să creăm infrastructură turistică, infrastructura care să atragă, iar pentru asta noi am creat evenimente, cu care vom continua”, a spus Vasile Ciocan.

Octavian Petric, râvnă pentru funcții înalte

Chiar dacă în momentul de față are funcția de președinte al Asociației ”Țara Oașului”, Vasile Ciocan are un istoric amplu în domeniul politic, iar nedreptățile la care a fost martor i-au rămas întipărite în minte. Acesta a afirmat faptul că, având în vedere scorul obținut, Partidul Social Democrat trebuia să aibă un reprezentant în puterea administrativă locală și județeană. ”Este o mare lipsă și lipsa asta derivă din proasta negociare, știm cu toții că se datorează acestui lucru. Au existat tendințe ale unora de a obține neapărat funcția de președinte și au neglijat negocierea, ceea ce până la urmă a însemnat o pierdere. Funcția de președinte al Consiliului Județean a vrut să o ia reprezentantul Partidului Social Democrat, care era la ora aceea președinte interimar, domnul Octavian Petric. Partidul a avut un scor care ar fi trebuit să îl reprezinte și în puterea administrativă locală. Este foarte important să ai pe cineva acolo, cineva activ și cu posibilități de a rezolva probleme”, a afirmat Vasile Ciocan.

Moții Sătmarului, reprezentați cu demnitate

Mircea Dobra este omul care reprezintă, într-o asociație deosebită, moții din județul Satu Mare. Motivul pentru care a ales să facă acest lucru ține de istoria acestui om a cărui dragoste de neam și țară nu va pieri niciodată. La 190 de ani de la naşterea lui Avram Iancu, Societatea Cultural-Patriotică Avram Iancu a amplasat şi a dezvelit în anul 2014, în Piaţa 25 Octombrie, un bust al Crăişorului Munţilor. Evenimentul a coincis şi cu marcarea a zece ani de când preşedintele filialei sătmărene a Societăţii Cultural-Patriotice Avram Iancu, Mircea Dobra, se afla la conducere, perioadă care a coincis cu redobândirea identităţii culturale a moţilor din Horea, Marna, Ianculeşti, Crişeni, Baba Novac, Gelu şi Scărişoara-Nouă.

”Însăși originea mea și a soției mele, eu am origine din Scărișoara Nouă și soția din Ianculești, iar bunicii și străbunicii noștri au venit după reforma agrară din 1921, au venit cu familiile lor și s-au așezat pe aceste meleaguri din zona Apusenilor. Și la insistențele preşedintelui de onoare al Societăţii Cultural-Patriotice Avram Iancu, Ioan Bâtea, căuta persoane interesate în a se ocupa de această asociație. Gândindu-mă că, totuși, am și eu o vârstă a maturității și a înțelepciunii, am acceptat și nu îmi pare rău deloc”, a afirmat Mircea Dobra.

Cristian Stan