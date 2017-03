Social-democrați sătmăreni, la bilanțul celor 10 ani de la aderarea României la UE

În perioada 24-26 februarie, la Predeal, social-democrații români au organizat, cu sprijinul Grupului Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European (S&D), conferința 10-Year Anniversary of Romania’s Integration in The European Union, pentru a marca 10 ani de la aderarea României la UE.

Bilanțul celor 10 ani în spațiul UE

Tema principală a evenimentului a fost dezbaterea bilanțului celor 10 ani de la aderare, cu accent pe contribuția adusă de social-democrați în procesul de negociere și, ulterior, de integrare a României în spațiul UE.

”După un deceniu în cadrul sistemului instituțional european, vocea României trebuie să devină mai fermă și mai clară. Provocarea noastră acum e să trecem de la calitatea de nou membru la cea de membru proeminent al Uniunii Europene. România trebuie să joace un rol mai important în cadrul UE, promovând o uniune mai puternică și mai corectă, în care toți cetățenii sunt tratați în mod egal, și, în același timp, luptând pentru menținerea politicii de coeziune și împotriva unei Europe cu două viteze”, a declarat europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu.

Județul Satu Mare, reprezentat la bilanț

Județul Satu Mare a fost reprezentat la conferința 10-Year Anniversary of Romania’s Integration in The European Union de preşedintele PES activists Satu Mare – Crăciun Ciprian şi Raul Mihai – activists PES Satu Mare.

Beneficiile aderării la Uniunea Europeană

La 10 ani de la aderare, românii sunt azi liberi să călătorească și să muncească în statele Uniunii, beneficiind de aceleași drepturi pe care le au și ceilalți europeni. Dar poate cea mai semnificativă evoluție este cea privind eforturile de reducere a decalajelor economice și sociale. De la aderare și până în prezent, România a primit 39,8 miliarde de euro de la UE, fonduri structurale, pentru dezvoltare rurală şi plăţi directe în agricultură – şi a plătit contribuţia obligatorie de 1% din Produsul Naţional Brut de 13,7 miliarde de euro, rezultând un sold pozitiv de peste 26,5 de miliarde de euro. În ultimii patru ani, soldul relaţiei cu Uniunea Europeană a fost constant unul pozitiv, consemnând venituri anuale ale ţării de peste 4 miliarde de euro (5,2 miliarde de euro în primele nouă luni din 2016), echivalent a 2,5% din PIB. Desigur, parcursul integrării României nu este încă finalizat pe deplin. Perspectivele sunt pozitive, dar Romania trebuie să se implice activ în dezbaterile curente privind reformarea UE pentru a se asigura că solidaritatea și coeziunea rămân intacte, iar proiectul european se va consolida și își va reafirma principiile fundamentale.La eveniment au mai participat europarlamentarul Viorica Dăncilă, liderul delegației PSD în Parlamentul European, ministrul Tineretului Marius Dunca, deputații PSD Gabriel Nasra, Petre Florin Manole, Mihai Valentin Popa și Radu Costin Vasilică, senatorii PSD Roxana-Natalia Paţurcă, Cristina-Mariana Stocheci și Mihai Mohaci, secretarul de stat la Departamentul Centenar Cristian Ioan Videscu, primarul municipiului Slobozia, Adrian Mocioniu.

Ioana Simion