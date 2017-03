Didi Prodan ar fi împlinit azi 45 de ani…

”N-am fost Hagi, n-am fost nici Popescu! Dar am fost cel mai bun număr 3 din țară, la vremea mea! Am și-acum imprimat numărul 3 pe piele! În carieră, ori am jucat tot meciul, ori n-am jucat deloc. N-o să vedeți meciuri în care să intru în minutul 74”, se caracteriza Didi Prodan, 54 de selecții la echipa națională.

A participat cu echipa națională la World Cup 1994, fiind unul dintre cei trei integraliști. Ceilalți doi au fost Dan Petrescu și Gică Popescu.

Astăzi fostul mare internaţional sătmărean ar fi împlinit 45 de ani…

Foştii colegi de la Olimpia şi prietenii din Satu Mare se vor strânge vineri de la ora 19 la baza Rania, din păcate nu pentru o petrecere pe care cu siguranţă Didi şi-ar fi dorit-o, ci pentru a-i cinsti memoria celui care a fost cel mai titrat fotbalist pe care l-a avut Sătmarul…

Didi Prodan s-a stins fulgerător din viaţă în noiembrie anul trecut în urma unui infarct.