Dragnea: Nu sunt de acord ca Victor Ponta să plece din partid

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri că nu este de acord ca Victor Ponta să plece din partid, după ce fostul premier a afirmat că îi va trimite demisia sa “în alb”.

“Nu sunt de acord ca Victor Ponta să plece din partid. Am citit, încerc să înțeleg ce a spus, dacă îmi va trimite o demisie în alb, nu o voi activa. Nu cred, nu concep ca un fost președinte al partidului să primească un tratament ca cel pe care l-a avut Mircea Geoană și este o greșeală pe care noi am făcut-o cu Mircea Geoană. Noi am mai vorbit în ultima perioadă, în ultimele zile, au fost dăți în care nici măcar nu am fost singur, au fost și alți colegi, am schimbat și mesaje. Încă nu aș vrea să arăt mesajele, nu îmi stă în caracter, dar am vorbit, am comunicat, ne-am întâlnit în mai multe rânduri și eu sper să îi treacă supărarea, încerc să înțeleg de ce este supărat. Victor Ponta are ce să facă în partid, poate lucra în partid, poate ajuta partidul, poate sprijini Guvernul așa cum facem cu toții. PSD l-a susținut și l-a propus pentru șefia Comisiei de afaceri europene, care este o comisie parlamentară extrem de importantă, de asemenea, tot partidul l-a sprijinit să fie șeful Delegației Parlamentului României la OSCE, deci nu îl dă nimeni afară și sper să-i treacă motivele de supărare pe care încerc să le identific și să participe la efortul comun pe care îl face partidul”, a spus Dragnea la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că nu l-au deranjat niciodată comentariile pe care le-a făcut Ponta referitoare la partid și că orice critică a lui Victor Ponta, chiar dacă îi supără pe unii, trebuie luată în serios, pentru că este un om cu experiență de fost președinte de partid și de fost prim ministru.

Dragnea a menționat că îl va suna pe Ponta după ce va termina de discutat cu ziariștii.

Fostul premier Victor Ponta a anunțat, miercuri, că nu vrea să-l dea nimeni afară din partid și că îi va trimite șefului PSD, Liviu Dragnea, demisia sa “în alb”, urmând ca acesta să decidă, dacă se supără pe el.