Duel inegal la malul mării

Partidă oarecum fără miză azi la malul mării în etapa a 24-a a Ligii Zimbrilor.

Cu locul deja asigurat în play off, HC Dobrogea Constanța va întâlni ultima clasată, pe CSM Satu Mare…Iar conform regulamentului actual punctele din acest meci nu vor conta deoarece cele două formații nu se vor întâlni în play off sau play out.

În aceste condiții, jocul ce va începe la ora 12,15 și va fi transmis de Dolce sport și Digisport se anunță a fi unul mai degrabă de… antrenament. Iar antrenorii celor două formații vor putea să menajeze o parte dintre jucătorii ce au prins până acum minute multe în ligă.

E o deplasare chinuitoare de peste 15 ore. Sunt și probleme medicale în lot, așa că CSM-ul pornește clar cu șansa a doua la Constanța.

Morar s- a accidentat la gleznă în meciul cu Suceava, Bejinariu are în continuare probleme la deget, Munea e și el incert iar Olah are pneumonie.

”La cum arată acum clasamentul am putea să ne agățăm de meciul cu Dunărea Călărași de pe 25 martie ca de ultima noastră șansă de a merge cu puncte mai multe în play out. În acest week-end revine și Lazic și poate că în formulă completă și cu dăruire maximă vom reuși să ne salvăm” spune secundul Albert Kibedi, cel care ieri a împlinit 43 de ani.

Partida de la Constanța va fi arbitrată de C.Murariu(NT)/M.Tabacariu(NT), observator, H.Belu(B).

Se mai joaca azi: Călărași-Steaua, Făgăraș-Timișoara, Vaslui- Focșani, luni: Odorhei-Dinamo ( ora 18-Dolce si Digisport)

Iată rezultatele etapei a 23-a:

CSM Satu Mare – CSU Suceava 23-27

Dinamo Bucureşti – HC Vaslui 31-28

Poli Timişoara – HC Odorhei 31-31

CSM Focşani – Dunărea Călăraşi 23-21

Steaua – HCDS Constanţa 30-27

CSM Bucureşti – CSM Făgăraş 34-23