Eliminat și de la vestiar!!!

Olimpia- Afumați, meci în liga a 2-a. E pauză și oaspeții conduc cu mare șansă cu 1-0. În tribune, lumea supărată și din cauza rezultatului și a jocului modest prestat de favoriți. La protocol, spectatorii de la oficială caută explicații și se încurajează…”Las că-i batem în repriza a doua!!!”. De la vestiare răzbate vocea aspră a antrenorului Bogdan Andone…Suspendat după eliminarea curioasă de la Sânmartin, principalul Olimpiei nu are voie să intre la vestiar și de la geam își apostrofează elevii…Deodată liniște pentru câteva secunde…Apare un om al legii care îl ia la întrebări pe bietul Andone și e cât pe ce ca tehnicianul să-și ia și o amendă pentru ”tulburarea ordinii ”. Noroc că omul nostru în uniformă n-a apucat să-și pună planul în aplicare că a apărut șeful pazei de la stadion care i-a explicat că bietul Andone are tot dreptul să urle de la fereastră la elevii săi…Măcar de la fereastră am zice noi dacă regulamentul îl ține suspendat și în afara stadionului în timpul partidelor…Cu toată amărăciunea provocată de rezultat am propune schimbarea mash-urilor de pe stadion cu unele cu actualul lot. Măcar din poze să-i mai recunoască oamenii legii pe cei care joacă și antrenează la Olimpia!