Fă ce zice Poliţia…

Un polițist din cadrul Serviciului Rutier al Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Satu Mare este acuzat de un sătmărean că l-ar fi sancționat pentru o faptă de care s-ar face vinovat chiar și omul legii.

Practic, sătmăreanul a rămas fără permis pentru 30 de zile pentru depășire pe linia continuă, lucru pe care, susține sătmăreanul, l-a făcut și polițistul cu câțiva kilometri mai devreme. Evenimentul s-a produs pe DN 19, Satu Mare – Negrești-Oaș.

Sătmăreanul explică povestea sa și a transmis și imaginile video surprinse de camera de bord.

”Mașina din fața MCV-ului semnalizează dreapta (la începutul videoclipului, n.red.), iar MCV-ul (autospeciala Poliției, n.red.) se angajează în depășire pe linia continuă, intrând total pe contrasens, se mai vede că atunci când intră înapoi există un marcaj din linie discontinuă măruntă ce marchează o intersecție. La fel am făcut și eu în urma MCV-ului.

La ieșire din Livada eu depășesc MCV-ul absolut regulamentar. Mai apoi la Mujdeni, înainte de curbă, ajung o mașină din spate, mă asigur, mă uit la drum și la semne și marcaje să văd dacă pot să mă angajez în depășire, șoferul începe să semnalizeze dreapta, iar eu inițiez depășirea pe linia discontinuă, ea devenind continuă exact când am intrat pe contrasens. Polițistul motivează (după cum se aude pe filmări) că este regulamentară manevra ce a efectuat-o în Livada, diferența față de situația mea spune că este intersecție acolo unde am depășit, văzându-se marcajul din linie continuă maruntă exact când intru înapoi pe sensul meu de mers, dar situația este exact la fel, al zice eu. Ideea este că dacă el spune că a efectuat o manevră corectă atunci înseamnă că și eu am făcut la fel, dar daca nu înseamnă că amândoi am greșit”, este explicația sătmăreanului care a rămas fără permis.