Fetele lui Groza, obligate să câștige la Timișoara

Meci decisiv azi în Banat pentru calificarea în faza a doua a play-off ului Diviziei A1.

Poli Timișoara și CSM Satu Mare joacă de la ora 11 meciul trei și după două partide maraton încheiate în cinci seturi ne așteptăm la o nouă confruntare echilibrată.

”Mergem încrezători în șansa noastră. Am condus și în primul meci de la Timișoara cu 2-0 la seturi și doar lipsa de concentrare pe final a făcut posibilă revenirea gazdelor. La Satu Mare am gestionat mai bine setul cinci după ce, din nou am fost egalați de la 2-0. Stă în puterea noastră să ne calificăm ” crede antrenorul Ovidiu Groza.

Dacă bat la Poli, sătmărencele intră în patrulaterul de promovare din seria Vest alături de Agroland Timișoara, U Cluj Napoca și CSM Oradea.