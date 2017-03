Fiecare cu Mărţişoru’ lui

Nici n-a venit bine primăvara că deja ne-a apucat un chef teribil de muncă… După o iarnă lungă şi capricioasă, cu multe zile şi nopţi cu grade şi mai multe sub zero şi cu facturi la gaz dătătoare de bătăi de cap, iată că începem să revenim la viaţă. Dacă unii dintre bărbaţii oraşului erau ocupaţi cu mărţisoare, flori ori mici atenţii oferite doamnelor, alţii au sărbătorit Mărţişorul prin muncă…Şi zău că tare ne-am mai bucurat să-i vedem la treabă cu asfaltu’ la purtător… E semn bun… Ce dacă mai picură, bine că se astupă. Că mai nou întreg Sătmarul are o imagine …selenară.