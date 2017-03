Fostul olimpist Martin Tudor, antrenor cu portarii la Juventus

Liderul esalonului secund, Juventus Bucuresti, si-a prezentat, ieri, ultimele noutati cu doua zile inaintea startului oficial in partea secunda a campionatului.

Presedintele gruparii din Colentina, Gheorghe Chivor-chian, i-a avut alaturi pe cei mai noi jucatori din lot, dar a prezentat si doua noutati in colectivul tehnic si administrativ.

Cinci noi jucatori s-au alaturat in aceasta iarna lotului antrenat de Daniel Oprita. Andrei Hurdubei, Ionut Neag, Alexandru Musca, Andrei Burlui si Alexandru Zaharia sunt cei chemati sa puna umarul, alaturi de colegi, la drumul catre promovarea in prima liga. „Pentru mine nu este deloc un pas inapoi venirea la Juventus. Nu prea am jucat la Gaz Metan si ma bucur ca m-am intors acasa. Din vara sper sa joc din nou in prima liga, de aceasta data in tricoul lui Juventus”, a spus Alexandru Zaharia care va purta tricoul cu numarul 2, acelasi detinut de Ciprian Petre, un alt jucator plecat acum multi ani de la Juventus catre performanta fotbalistica.

Martin Tudor este cel mai nou membru al staff-ului tehnic al lui Juventus coordonat de Daniel Oprita. Experimentatul antrenor s-a alaturat de ceva vreme bucurestenilor si va fi noul responsabil cu pregatirea portarilor. „Am adus un om cu experienta care ne poate ajuta, clar. Martin Tudor nu mai are nevoie de o prezentare in plus, toata lumea stie realizarile lui din perioada in care era jucator si, mai apoi, cand a trecut pe banca tehnica”, a precizat Gheorghe Chivorchian in legatura cu venirea lui Martin Tudor.

Martin Tudor şi-a început ascensiunea în fotbal la Satu Mare. Acesta a evoluat pentru Olimpia în Liga 1 şi apoi a ajuns la finele sezonului 1998-1999 la Steaua Bucureşti.