Grindeanu să discute cu Viorel Ştefan, ministrul Finanţelor. Să vorbeşti în martie de tăieri… e cam grăbit

Premierul Sorin Grindeanu trebuie să aibă o discuţie cu ministrul Finanţelor, Viorel Ştefan, în legătură cu afirmaţiile acestuia privind tăierile de cheltuieli care, fiind făcute în luna martie, sunt cam „grăbite”, a declarat liderul PSD Liviu Dragnea.

Dragnea a participat la o emisiune la România Tv, unde a fost întrebat dacă a stat de vorbă cu ministrul Finanţelor, Viorel Ştefan, care spunea că, dacă cumva există acel risc să se depăşească deficitul de 3%, se gândeşte să taie din cheltuieli. „Da, o declaraţie foarte inspirată a domnului ministru. După două luni deja vorbeşte de tăieri. Sigur, nu am apucat să vorbesc cu dumnealui. Cred că premierul trebuie să vorbească cu dumnealui, nu preşedintele Camerei. Dacă o să avem vreo şedinţă la partid, o să-mi permit să-l întreb şi eu, şi alţi colegi”, a spus preşedintele PSD, Liviu Dragnea, într-o notă ironică.

El a arătat că Viorel Ştefan nu are motive de îngrijorare. „Nu are motive să se îngrijoreze. Dacă programul de guvernare este urmărit punct cu punct şi implementat punct cu punct, nu are motive să se îngrijoreze, după părerea mea. Dar să vorbeşti în luna martie de tăieri de cheltuieli…mi se pare puţin cam grăbit. E părerea mea”, a spus liderul PSD Liviu Dragnea, în aceeaşi notă ironică.

Ministrul Finanţelor, social-democratul Viorel Ştefan, a precizat, în cursul acestei săptămâni, că România va respecta ţinta de deficit bugetar de 3% din PIB, prevăzută în Tratatul de la Maastricht, iar, dacă deficitul va devia, atunci Guvernul este pregătit să reducă cheltuielile.