Halep va coborî în clasament după înfrângerea cu Mladenovic

Simona Halep, eliminată în turul al treilea al turneului de la Indian Wells, va coborî, de pe locul patru, cel puțin o treaptă în clasamentul WTA, care urmează să fie actualizat luni. Românca va fi devansată cu certitudine de către Dominika Cibulkuva, cea care urmează să urce pe cea mai înaltă poziție din cariera sa. Halep poate fi însă întrecută și de Garbine Muguruza, asta dacă jucătoarea din Spania va juca finala primului turneu WTA Premier Mandatory din acest an. Iberica, favorită 7 în California, are însă parte de un traseu dificil spre ultimul act. După ce le-a eliminat pe Kirsten Flipkens (6-2 6-3, turul 2) și Kayla Day (3-6 7-5 6-2, turul 3), Muguruza va juca în optimile de finală de la Indian Wells cu Elina Svitolina, a zecea favorită a turneului. Dacă va trece de ucraineancă, campioana de la Roland Garros va juca în sferturi cu Karolina Pliskova, locul 3 WTA, sau cu Timea Bacsinszky, locul 16 WTA. Dominika Cibulkova, locul 5 WTA şi Svetlana Kuzntsova, locul 8 WTA, se numără printre posibilele adversare ale spaniolei în cazul în care ea va ajunge în semifinale. Garbine Muguruza va câştiga sigur o poziţie în clasament, urmând să o întreacă, luni, pe poloneza Agnieszka Radwanska, ocupantă a locului 6, care a pierdut şi ea în turul al treilea. Simona Halep, cap de serie numărul 4, a fost învinsă, cu scorul de 6-3, 6-3, de Kristina Mladenovic (Franţa), favorită 28 şi poziţia 26 în ierarhia mondială, în turul al treilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells (SUA). Simona Halep a obţinut titlul la Indian Wells în 2015, iar în 2016 a fost eliminată în sferturi. Dacă nu va avea probleme fizice, Halep va participa la turneul de la Miami (21 martie – 2 aprilie), tot de categorie Premier Mandatory, unde are de apărat de asemenea un sfert de finală.