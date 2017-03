Hamilton: “Ferrari e favorita la titlu”

Triplul campion mondial Lewis Hamilton considera, dupa primele teste ale anului, ca Scuderia Ferrari a realizat o masina care o plaseaza in fruntea listei favoritelor la titlul din acest an in Formula 1.

“Nu ne putem lua ochii de la ei, pentru ca in acest moment fac o treaba foarte buna. Red Bull arata la randul lor bine si vom vedea in zilele si saptamanile urmatoare, dar va fi o lupta foarte stransa in prima cursa, cu siguranta”, a declarat Hamilton dupa prima zi a testelor secunde de la Barcelona.

“Daca privim doar la timpi vedem ca Ferrari poate fi in acest moment cea mai rapida, iar noi si cu Red Bull sunt foarte aproape dupa ei”, a adaugat pilotul britanic de la Mercedes.

Pe langa echipele enumerate de Hamilton din calcule nu trebuie scoasa nici Williams, mai ales dupa ce Felipe Massa a reusit cel mai bun timp, luni, in prima zi din cele patru de teste din aceasta saptamana la Barcelona.

Brazilianul revenit in Marele Circ dupa retragerea lui Nico Rosberg si plecarea lui Valtteri Bottas la Mercedes a stabilit timpul de referinta in fata lui Daniel Ricciardo (Red Bull), Sebastian Vettel (Ferarri) si Lewis Hamilton (Mercedes).

Massa l-a devansat cu sapte zecimi pe Hamilton, iar patru echipe diferite au fost incadrate in mai putin de o secunda, ceea ce inseamna ca ne asteapta o lupta stransa in sezonul care debuteaza la Antipozi pe 26 martie.