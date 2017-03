Handbal / Începe a 6-a ediție a Memorialului “Mircea Dohan”

In municipiul Carei, are loc în această săptămână cea de-a VI-a ediție a Memorialului “Mircea Dohan”, eveniment handbalistic realizat sub egida Federației Române de Handbal, în cadrul căruia se va desfășura un turneu de minihandbal si deja consacratul turneu international de handbal feminin și masculin.

La turneul international de handbal care va începe azi 31 martie au fost invitate să participe echipele de juniori ale cluburilor: fete – Junioare III: CSȘ 2 Baia Mare , CSS Seini, CS Marta Baia Mare (Maramureș), CSȘ Zalău (Sălaj), Tonic Oradea, Alpha Oradea, Unirea Valea lui Mihai (Bihor), Arsenal Taureni (Mures), Hajdúnánási Sport Klub), CSS Viitorul Cluj Napoca (Cluj), Unirea Tășnad, Speranța Pișcolt, CS Olimpus Negrești-Oaș, Ionita G. Andron Negrești-Oaș, Scoala Gimnaziala Foieni, Liceul Teoretic Carei (Satu Mare) și băieți – Juniori II: CSȘ 2 Baia Mare, CSS Seini, CS Marta Baia Mare(Maramureș), Tonic Oradea, Alpha Oradea, Staruinta Sacuieni (Bihor), CSS Sighisoara (Mures), Liceul Teoretic Carei, LPS Satu Mare, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Carei, Liceul Romano-Catolic Josephus Callasantius Carei, CS ADEP Satu Mare (Satu Mare).

Deschiderea oficiala va avea loc în această dimineață la ora 10, la Sala de Sport a Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu” Carei.

Meciurile se vor desfășura concomitent în sase locații: Sala de Sport a Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu” Carei, Sala de Sport a Liceului Teoretic Carei, Sala de Sport din Căpleni, Sala de Sport din Petresti, Sala de Sport din Tasnad și Sala de Sport din Piscolt.

Dublii campioni mondiali Cristian Gațu și Ștefan Birtalan, precum și alte nume sonore din istoria handbalului românesc vor onora cu prezența această competiţie. De altfel, cele două glorii ale sportului românesc îşi ţin o promisiune făcută încă la prima ediţie, aceea că vor veni la Carei an de an atât cât îi vor ţine puterile şi vor fi… invitaţi!.

Sponsorii evenimentului: SC Rasira Bros SRL, SC Alconor Company SRL, Hotel L’Art, Provident, Directia de Cultura si Sport Carei, Sala de Nunti Victoria, Farmacia Gold-T-Farm, SC Hilaco SRL, SC Mobiente SRL, Birou Expert Contabil Roman Adrian, SC Agrotex, Sport Mas SRL, SC Heller SRL ,First Events. Mobila Komaromi, Pro Calasantius, Primăria Carei, Primăria Tasnad, Primăria Capleni, Primăria Piscolt, Primaria Camin si Primăria Petresti.