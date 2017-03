Horoscop 2 martie. Vezi ce zi vei avea astăzi!

Berbec

Incearca sa fii ceva mai coerent cand iti expui punctul de vedere, pentru ca ai in preajma ta oameni care nu inteleg nimic, Unii cred ca iei totul prea in gluma, ca nu privesti cu seriozitate problema. Altii au impresia ca nu esti precaut si te arunci asa, in gol, nebuneste, fara sa te fi informat suficient de bine inainte. Oricat de increzator ai fi in ideile tale, bazeaza-te doar pe fapte concrete, pe cifre reale, pe lucruri pe care le cunosc si le inteleg si ceilalti, ca sa nu fii privit ca un ciudat. Originalitatea ideilor tale nu va fi acceptata de oricine, dar macar le poti prezenta cu luciditate.

Taur

Daca te simti blocat intr-un punct mort, nu te complace in situatia respectiva, pentru ca nu te reprezinta. Tu esti un luptator, un om dornic de actiune, nicidecum un comod care asteapta sa se rezolve problema de la sine. Ia taurul de coarne, implica-te, lupta-te pentru ceea ce vrei sa obtii si mai ales pentru a iesi din acest impas. Tu ai planuri mari inainte, ai ganduri marete, or incetinirea ritmului nu iti este pe plac, de aceea trebuie sa faci ceva ca sa repornesti toata masinaria. Poate acum sta, dar dupa ce vei umple din nou rezervorul cu benzina, vei incepe totul in tromba, cu alt chef!

Gemeni

Te indoiesti de sansele de succes ale unui proiect la care iti aduci si tu contributia, si daca nimic nu te atrage sa-l duci mai departe, e si normal ca roadele sa nu mai apara. E posibil sa fi obosit un pic, esti mai dezinteresat si plictisit, ca atare poate ar fi bine sa iei o scurta pauza si sa continui dupa ce iti mai incarci un pic bateriile. Da, poate acum nimic nu mai evolueaza in directia dorita, e si normal sa ajungi si intr-o zona terna in care nu se mai intampla nimic, dar nu abandona increderea in reusita finala. Vei ajunge acolo, poate nu azi, nu maine, dar esti pe drumul potrivit catre un succes deplin. Rabdare deci!

Rac

De multe ori, cele mai frumoase opere de arta se nasc din suferinta, din tristete, in momentele in care inima artistului plange. Acelasi lucru poti face si tu astazi, pentru ca te apasa o povara pe suflet, plangi surd in sinea ta pentru o pierdere sau un esec, dar daca transpui aceasta durere intr-o forma de creatie, vei fi uimit sa vezi ce iese! E forma ta de a concentra energia pe care ai fi consumat-o in lacrimi si suspine, intr-o creatie artistica demna de mandrie. Nu e o rusine sa suferi, dar e minunat sa si poti scrie ceea ce simti, sa pui pe clape ceea ce te doare sau sa pictezi in tonurile inimii tale. Asa vei depasi cel mai usor momentul…

Leu

Accepta mana intinsa azi de un coleg, pentru ca se va dovedi a fi salvatoare intr-un moment sensibil pentru tine. Desi vrei sa crezi cu tarie ca te poti descurca si singur, daca totusi admiti ca uneori ai nevoie si de ajutor, vei avea numai de castigat. Mai mult, daca vei refuza ajutorul prietenesc si sincer, de acesta ar putea profita altcineva care ti-o va lua inainte incat vei regreta mai apoi ca n-ai fost pe faza. Nu te incapatana sa respingi orice ajutor si nu te gandi ca in spatele acestui gest sincer s-ar ascunde ceva, pentru ca, daca-l respingi, a doua oara nu mai vine iar altul va sti sa-l valorifice in defavoarea ta!

Fecioara

Lasa toate fobiile deoparte, nu au ce cauta la o persoana care a trecut prin atatea in ultimii ani, acum esti mult mai matur, mai puternic, ai invatat ca nimic nu te poate afecta daca nu permiti tu, deci toate aceste motive care iti creeaza inca neplaceri la nivel psihic, ar trebui ignorate. Nici tu nu-ti dai seama de unde ai atatea frici – sa vorbesti in public, sa dai un telefon, sa iti exprimi parerea, sa circuli noaptea etc – dar nu conteaza de unde provin, ci cum le poti sterge de pe creierul tau. Prin stapanire de sine, prin care sa demonstrezi ca esti acel om puternic pe care il cunoaste lumea, si macar de ochii lumii, iti poti infrana fricile. Doar nu ai vrea ca lumea sa te vada ca tremuri de la un fleac!

Balanta Horoscop Azi poti fi cavalerul in armura stralucitoare pentru o persoana care trece prin momente dificile. Apari la momentul cel mai potrivit pentru a-l scoate din intuneric, din suferinta, din singuratate. Practic, tu lupti pentru drepturile sale, uiti de propria ta viata doar pentru a sari in ajutorul lui si nimic nu te incanta mai mult decat sa observi macar o schita de zambet pe chipul lui. O faci dezinteresat, neconditionat, sincer, cu draga inima, oferind tot ce ai mai bun in tine pentru a-l proteja. Detii toate armele de care e nevoie pentru o victorie deplina, esti persoana cea mai potrivita sa preia pe umerii sai asemenea misiuni eroice, pentru ca esti curajos si pregatit de orice. Scorpion Ai grija la ceea ce pare a fi un ajutor prietenesc, pentru ca e posibil sa se ascunda si altceva in spatele bunelor intentii. Dupa ce te vei folosi, eventual, de sfaturile primite, te vei trezi prins intr-o capcana si vei plati inapoi insutit serviciile primite, ca atare ar fi bine sa te gandesti bine inainte de a profita de ajutorul oferit. S-ar putea ca cel care se implica acum in problemele tale sa doreasca de fapt sa te controleze, sa te aiba la mana cu ceva, sa-i fii dator, e un fel de ajutor… obsesiv, din nevoia sa de a fi neaparat cuiva de ajutor, chiar si fara ca tu sa ai nevoie de ceea ce ofera. Tine-l la distanta cu diplomatie! Sagetator Muncesti cu sarg, pentru ca vezi ca proiectul la care iti aduci contributia evolueaza foarte bine, iar rezultatele finale incep deja sa se contureze la orizont. Cu atat mai mari devin motivatia, ambitia, dorinta de a ajunge la capat cu cat ai ceva concret de castigat de pe urma acestei investitii masive, deci tragi tare ca sa duci la capat ce ai inceput. Ti se cer enorma atentie si concentrare, dar si un oarecare efort, pentru ca nu e un proiect simplu, ci un mare devorator de energie pe toate planurile: fizic, mental, emotional, dar ceea ce se cladeste sub ochii tai din mintea si din mainile tale e demn de toata lauda si mandria! Capricorn Fii pregatit pentru tot felul de piedici daca ai azi de rezolvat probleme de natura oficiala. Birocratia se va dovedi a fi cel mai frustrant obstacol al planurilor tale, pentru ca, la orice usa bati, mereu se va gasi cineva care sa te intoarca din drum pentru un document lipsa la dosar. Trebuie sa te inarmezi cu rabdare si calm daca intri in contact cu reprezentantii statului, pentru ca ori nu-i gasesti in toane bune, ori arunca pe umerii tai tot felul de obligatii, de parca nu ai avea nici un drept. Probabil nu rezolvi nimic din ce ti-ai propus azi, ci mai trebuie sa vii si maine. Varsator Stai putin si asculta ce-ti transmite vocea interioara cu privire la directia de mers in situatia de fata. Poate sensul la care te-ai gandit nu este cel mai bun, ci mai exista si altceva care ar merita folosit ca solutie in ceea ce te preocupa acum. Nici nu stii cum auzi un sfat excelent din cel mai neasteptat ungher al mintii tale, dintr-o amintire de demult, dintr-un refren de melodie auzit la radio. Informatiile cele mai folositoare vin catre tine pe cai subtile, nu sub forma de sfaturi concrete, informatii scrise sau ceva foarte palpabil, deci fii atent si la aspectele mai ciudate cu care intri azi in contact. Pesti Mama e cel mai important om din viata ta in acest moment, si relatia cu ea iti cere cea mai mare atentie. Ori ea are nevoie de prezenta ta mai mult ca oricand, pentru ca tu detii solutia la una din problemele care o macina, ori tu ceri mai mult alinarea ei, compania ei, ocrotirea ei, pe care nimeni altcineva nu ti le poate da in acest fel. Daca mama nu e pe aproape, vei putea primi aceleasi emotii intense din partea unei persoane pe care o admiri si o respecti si care se poarta cu tine de parca ti-ar fi cu adevarat parinte. E minunat sa te simti in siguranta cand cineva este alaturi de tine neconditionat. Daca mama esti tu, joci un rol cheie in viata copilului tau care te priveste ca pe o sfanta.