Ioana Bran: Programul Start-Up Nation va putea fi accesat de cât mai mulți tineri

Programul Start-Up Nation Romania, care are în vedere relansarea micilor afaceri, a fost prezentat vineri la Satu Mare de doi secretari de stat din cadrul Guvernului României: Harry-Ylan Laufer – secretar de stat, coordonator al sectorului IMM, din partea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, și Adrian Mlădinoiu – secretar de stat în cadrul Secretariatului general al Guvernului. La eveniment a fost prezentă și deputatul PSD de Satu Mare, Ioana Bran, care i-a îndemnat pe sătmăreni să creadă în ideile lor și să acceseze acest program.

Cine poate accesa programul

Deputatul PSD de Satu Mare, Ioana Bran, a declarat că Programul Start-Up Nation este foarte bun și poate fi accesat de foarte mulți tineri cu idei de afaceri.

”Programul Start-Up Nation România o să ofere sprijin financiar pentru 10.000 de persoane care au o idee de afaceri, care cred în programul lor și care au nevoie de finanțare. De asemenea, va duce și la înființarea a circa 20.000 de locuri noi de muncă. Este un program foarte bun, poate fi accesat de cât mai mulți tineri, și nu numai, deoarece acest program nu are o limită de vârstă. Așa că îi invităm pe toți sătmărenii să îndrăznească să creadă în ideile lor și să acceseze acest program. Acest program poate fi accesat pe aproape toate categoriile economice, de la IT, pe dezvoltare, cât și pe mici ateliere de producție. Practic, aproape orice idee pe care un sătmărean o are și este fezabilă și se poate implementa, va fi susținută de acest program”, a afirmat Ioana Bran.

Ce este acest program

Programul „Start-up-Nation-Romania”, prin care se doreşte relansarea micilor afaceri, aflat în dezbatare publică până la 15 martie 2017, are modificări importante faţă de proiectul iniţial. A fost eliminat principiul primul venit – primul servit. De asemenea, a fost eliminat criteriul de punctaj cu participarea la cursuri de antreprenoriat. A apărut posibilitatea de a opta pentru un proiect mai mic, de 100.000 lei, cu obligaţia de a angaja doar o persoană în loc de două. Modul de depunere, evaluare şi comunicare este în primul rând online, dar va exista şi posibilitatea de depunere în format pe hârtie, la oficiile teritoriale.

Beneficiari eligibili sunt IMM-urile înfiinţate după data de 31.01.2017, deţinute de persoane fizice. Persoanele fizice pot să deţină şi alte companii, dar s-a atras atenţia că nu se doreşte mutarea de afaceri pe firme noi şi, prin urmare, se va verifica dacă angajaţii de pe firmele nou înfiinţate nu apar anterior pe alte firme deţinute de aceleaşi persoane.

Codurile CAEN finanţate sunt extrem de variate, existând puţine coduri eliminate. Bugetul programului pentru 2017 este de peste 1,7 miliarde lei, acoperind circa 10.000 de start-up-uri.

Data estimată a deschiderii primei sesiuni este 2 mai, iar perioada de depunere a proiectelor va fi între 15 şi 30 de zile de la data deschiderii sesiunii. Valoarea AFN (Ajutor Financiar Nerambursabil) acordat va fi de maxim 100.000 lei – pentru o persoană angajată (full time, pe perioadă nedeterminată și menținere a locului de muncă de cel puţin trei ani) şi maxim 200.000 lei – pentru două persoane angajate. Decontarea se va face prin cereri de plată, existând posibilitatea de a solicita un avans de 30%.

Cristian Stan