Jocul ultimei şanse pentru tricolori

Romania isi joaca duminica ultima sansa de a ramane in cursa pentru calificarea la Cupa Mondiala din Rusia, iar selectionerul Christoph Daum mizeaza totul pe o formula inedita.

Romania ar putea aborda intalnirea de pe Cluj Arena in formula 3-4-3 indelung testata in aceasta saptamana la antrenamentele de la Mogosoaia.

Tatarusanu este titular de drept intre buturi, urmand a avea in fata sa o linie de trei formata din Sapunaru, Chiriches si Tosca.

La mijlocul terenului Daum i-ar putea trimite pe Benzar, Marin, Pintilii si Latovlevici, cu mentiunea ca cei doi jucatori de banda ar avea sarcini defensive pe faza de atac a danezilor.

In acest caz sistemul ar deveni un 5-4-1, cu Chipciu si Stanciu retrasi langa Marin si Pintilii.

Atacul ar fi format din Keseru varf impins sprijinit din aripi de cei doi “belgieni” Chipciu si Stanciu, jucatori a caror omogenitate de la Steaua si Anderlecht ar putea face diferenta la finalizare.

Ce zic danezii?

Age Hareide, selecționerul Danemarcei, a recunoscut în conferința de presă de ieri că se teme de atacurile pe care naționala României le-ar putea declanșa în zona centrală a terenului.

“Va fi sigur o luptă dură și echilibrată. Românii sunt tari pe contre. Trebuie să facem un presing foarte bun și să nu lăsăm spații în zona centrală”, a declarat Age Hareide, selecționerul naționalei nordicilor, la conferința de presă de ieri.

“Trebuie să câștigăm. Nu e ușor să joci în România. Totuși, ne concentrăm numai pe 3 puncte. Vrem victoria”, a spus și Simon Kjaer, căpitanul danezilor.

România – Danemarca se joacă duminică, 26 martie, de la ora 21:45, și va fi în direct pe TVR 1.

CLASAMENTUL GRUPEI E:

1. Polonia 10

2. Muntenegru 7

3. Danemarca 6

4. România 5

5. Armenia 3

6. Kazahstan 2

URMEAZĂ SĂ SE JOACE:

26 martie 2017: Armenia- Kazahstan, Muntenegru- Polonia, România- Danemarca

10 iunie 2017: Kazahstan- Danemarca, Muntenegru-Armenia, Polonia-România; 1 septembrie 2017: Kazahstan- Muntenegru, Danemarca- Polonia, România- Armenia

4 septembrie 2017: Armenia- Danemarca, Muntenegru- România, Polonia- Kazahstan

5 octombrie 2017: România-Kazahstan, Muntenegru-Danemarca, Armenia-Polonia

8 octombrie 2017: Danemarca- România, Kazahstan- Armenia, Polonia-Muntenegru