Loc de basm în Satu Mare: Plimbare în Poiana Ghioceilor

Plimbare în Poiana Ghioceilor, la Satu Mare

O plimbare într-o poiană plină de ghiocei și iz de primăvară pare un vis frumos pentru mulți iubitori ai acestui anotimp. Acest vis, însă, poate deveni realitate datorită Asociației Codrenilor, care organizează în această lună un eveniment deosebit, specific primăverii.

Alături de membrii asociației, sătmărenii sunt invitați la o drumeție în Poiana Ghioceilor, din satul Hodișa, loc cunoscut de oamenii din zonă ca fiind ”La Piramidă”. Drumeția se va desfășura în 12 martie, de la ora 10.00, cu pornire de la barajul din satul Hodișa.

La drumeţie pot participa persoane cu vârsta peste 18 ani, iar minorii pot participa la drumeţie însoţiți de părinţi sau alţi membri majori ai familiei, aceştia fiind răspunzători de siguranţa minorilor.

Recomandările organizatorilor

Încălțăminte: Pantofi montani sau bocanci. Aceştia vă ajută să aveţi o aderenţă bună pe toate tipurile de teren.

Îmbracăminte: Din start trebuie să renunţaţi la ideea de jeansi sau pantaloni strâmţi, oricât de comozi sau plăcuţi ar fi ei. Cea mai bună alegere ar fi nişte pantaloni din fâş sau bumbac pentru a permite respiraţia pielii. Cămăşile, tricourile largi sau un poncho v-ar acoperi şi v-ar feri de soare suficient pentru a asigura confortul necesar unei drumeţii. Nu ezitaţi să luati şi o pălărie. Pe langă acestea, ar trebui să mai luaţi in rucsac haine de schimb pentru a fi acoperiţi in caz de incidente, dar şi o pelerină de ploaie, pentru că de multe ori vremea se schimbă de la o ora la alta. Nu uitaţi să vă impachetaţi hainele in pungi de plastic pentru a fi protejate.

Trusa medicală: Puneţi in rucsac si trusa medicală de prim ajutor. Există în farmacii şi la anumite magazine de echipamente montane şi truse gata echipate, dar nu conţin mereu cam tot ce ne-ar trebui. Ideal este să ne facem singuri trusa medicală şi să includem în ea tot ce considerăm că ne trebuie.

Alimentație: Nu uitaţi să puneţi in rucsac şi ceva mâncare şi neaparat cel puţin doi litri de apă. Nu transportaţi şi nu consumaţi sub nici un motiv băuturi alcoolice. Ele constituie mari pericole pentru toţi cei ce pleacă la drumeţie. Este bine să beţi apă numai la sfârşitul pauzelor, înainte de a porni din nou la drum;

Bagajul: Bagajul recomandat este doar RUCSACUL. Evitaţi toate bagajele de mână. Luaţi numai atâtea lucruri in rucsac cât sunteţi siguri că le puteţi transporta singuri, fără a fi nevoie ca pe traseu să faceţi apel la altcineva care să vă poarte rucsacul sau măcar o parte din obiecte.

Pe lângă priveliștea încântătoare, dansurile, cântecele și veselia specifică codrenilor va fi de nelipsit.