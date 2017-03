“Mă întorc să rezolv situaţia”

Gigi Becali efectueaza in aceasta saptamana un pelerinaj la mai multe manastiri de langa Moscova si Sankt Petersburg, insa patronul Stelei spune ca va reveni mai devreme in tara pentru a rezolva problema de la Steaua, echipa umilita de Dinamo cu 3-1 in returul semifinalelor Cupei Ligii.

“E posibil sa nu mai fac tot pelerinajul pentru ca sunt lucruri importante si urgente de rezolvat la echipa. Am spus zilele trecute că e ceva şi o să aflu. Am aflat toate şi voi rezolva toate problemele în câteva zile. Nu vă pot spune ce. Nu fabulez, nu zic minciuni, nu mă dau mare. Nu e niciun blocaj psihologic. Ştiu totul, nu vă pot spune”, a spus Becali, joi dimineata, la postul sport.ro.

“Dupa ce am investit milioane la Steaua, daca nu castig campionatul anul acesta inseamna ca nu sunt capabil si este posibil sa ma las de fotbal”, a mai spus Becali.

Patronul stelist a solicitat public dupa 1-1 la Medias ca vrea sa vada un alt fel de fotbal din partea Stelei in meciul cu Dinamo.

Steaua nu doar ca n-a jucat mai bine, dar a avut o prestatie lamentabila cu greseli personale impardonabile la acest nivel.