Noua lege a salarizării nu se va mai baza pe clase de salarizare, ci pe funcții, grade și gradații

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că noua Lege a salarizării nu se va mai baza pe clase de salarizare, ci pe funcții, grade și gradații și ar urma să fie adoptată până la 1 iulie, respectându-se o anvelopă bugetară de 32 de miliarde de lei pentru patru ani.

“Legea este modificată față de varianta sau variantele mai bine zis care au tot fost tot prezentate publicului. Noi am fost foarte atenți să nu ieșim din această anvelopă de 32 de miliarde de lei. Împreună cu Ministerul de Finanțe, în urmă cu o săptămână, când am considerat noi că avem finalizată această lege, ieșeam la 31 de miliarde de lei, dar după discuțiile pe care le vom avea cu sindicatele va trebui să facem un nou calcul înainte de a transmite Parlamentului, astfel încât să nu avem niciun leu în plus față cât ne-am asumat. Legea schimbă foarte multe principii, nu mai este pe clase de salarizare, este pe funcții, grade și gradații”, a declarat Lia Olguța Vasilescu în deschiderea ședinței de Guvern.

Ministrul Muncii a precizat că “din 2018 cresc salariile în sistemul sanitar”.

“Ei sunt primii care vor beneficia de această creștere salarială în totalitate. La ceilalți urmează să se facă gradual în următorii patru ani. Avem, de asemenea, un fond de premiere de 5% care este la dispoziția ordonatorului de credite, dar acești bani nu pot fi dați decât în acord cu sindicatele. Rămânem pe 30% sporuri la ordonatorii de credite, în aceste sporuri trebuie să intre obligatoriu acel voucher de vacanță (…) și două norme de masă însemnând salariul minim pe economie”, a declarat Olguța Vasilescu.

Ministrul Muncii a precizat că anvelopa de 32 de miliarde de lei prevăzută pentru creșterea salariilor bugetarilor va însemna, în medie, o creștere cu 56% în patru ani de zile.

“Cred că era logic pentru toată lumea această precizare. Până acum am finalizat legea, dar până să o transmitem Parlamentului am considerat că este foarte util să avem discuții cu sindicatele și deja avem semnale foarte pozitive. (…) Sindicatele au primit foarte bine această lege, noi va trebui să o avem adoptată până la 1 iulie anul acesta”, a declarat Vasilescu.

Ministrul Muncii a precizat că, după consultările avute luni și marți cu reprezentanții sindicatelor din apărare și ordine publică și cei din sănătate, vor urma noi negocieri, joi, cu sindicatele din Educație, iar vineri cu reprezentanții federațiilor din instituțiile de cultură, după care săptămâna viitoare și cu alți actori sociali.

‘Până în anul 2021 considerăm că se vor corecta toate inechitățile care sunt, la ora actuală, în sistemul de salarizare, urmând ca după 2021, legea fiind pusă la punct, în sensul că tot sistemul de salarizare este pus la punct pe baze corecte, va urca fiecare bugetar în parte cu rata inflației. Deci, absolut toți bugetarii vor avea parte, după 2021, de o creștere egală “, a mai declarat Olguța Vasilescu.