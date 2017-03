O nouă donație Rotaract pentru Spitalul Județean

Membrii clubului Rotaract Satu Mare au făcut din nou o vizită la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare pentru a preda cele 21 de prize cu cuplă rapidă pentru oxigen secției de Anestezie și Terapie Intensivă și un injectomat de maximă utilitate necesar secției de Gastroentorologie, achiziționate cu sprijinul sătmărenilor și a sponsorilor care au susținut proiectul caritabil „O Cană de Fericire 2016 – Ediția a III-a”.

Produsele medicale achiziționate reprezintă o suplimentare a donației inițiale realizate în luna ianuarie, fapt posibil datorită generozității și implicării sătmărenilor în acest minunat proiect.

Între 5 – 21 decembrie 2016, în fața Hotelului Dana II, clubul Rotaract, alături de cluburile Rotary și Interact, a desfășurat campania caritabilă „O Cană de Fericire”. Seară de seară, membrii clubului au răsplătit contribuția sătmărenilor la dotarea secției de ATI (Anestezie și Terapie Intensivă) cu vin fiert, ceai, ciocolată caldă, prăjiturele și o atmosferă de poveste. Conform unui program prestabilit, tineri artiști sătmăreni au cântat live, oferind o notă muzicală evenimentului: Ansamblul Cununiţa, Asociaţia Culturală INEDIT 87 NORD, Grupul vocal Mugurașii din Decebal, Raluca Dumitru, Andreea Șofran, Alesia Mândruț, Rareș Jucan, Christmas PROJECT, Romina Sârbe și Cristian Totpati.

”După 17 zile pline de emoții, surprize, nerăbdare și multă dragoste, ÎMPREUNĂ AM REUȘIT. Au fost seri încărcate de magie, iubire și multă dăruire. Am învins frigul, am continuat să sperăm și să dăruim din toată inima. Suntem recunoscători că ați fost alături de noi și împreună am dat contur unui proiect minunat, numit „O cană de fericire”. Fără voi nu am fi reușit. Pentru asta vă felicităm din suflet!”, a fost declarația Clubului Rotaract Satu Mare la finalul proiectului „O Cană de Fericire 2016 – Ediția a III-a”, mărturisind că s-a dat dovadă încă o dată că orașul nostru este viu, plin de oameni buni și generoși care se implică activ în comunitatea sătmăreană”, este mesajul transmis sătmărenilor de Rotaract.

Proiectul a fost susținut de partenerii media: Nord Vest TV şi Gazeta de Nord Vest, precum și de sponsorii: Agrina Prod, Barta Ati, Cinque Bistro, Fady Shannat, Fiesta, Fitoland, Flori cu dor, Gamoni, Hotel Dana II, Inedit, Lebăda, Lorimod, Nicovid, Novita, ObiectivSM, Pascucci, Plastica, Print Masters, Sacris Impex, Sam Mills, Sampax, Savelectro, Schlemmer România și SMS România. De asemenea, proiectul s-a bucurat şi de sprijinul cluburilor Rotary și Interact care au ales să se implice activ în susținerea evenimentului.

