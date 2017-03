O primă repriză curajoasă…

Handbaliștii de la CSM Satu Mare au cedat sâmbătă la prânz la malul mării, 26-37 în fața celor de la HC Dobrogea Constanța într-un meci ce a contat pentru etapa a 24-a a Ligii Zimbrilor.

Chiar dacă la prima vedere s-ar părea că meciul a fost la discreția echipei antrenate de…sâmbătă de Aihan Omer, lucrurile nu au stat chiar așa.

CSM-ul chiar și fără Olah, Bejinariu, Morar, Munea sau Lazic a dat o replică neașteptat de bună și preț de 40 de minute a stat aproape de mult mai valorosul său adversar.

Primul sfert de oră le-a aparţinut elevilor lui Varady . Aceștia au condus chiar şi cu trei goluri (7-4, min.10). A fost momentul în care Aihan Omer a simţit nevoia să-şi cheme elevii la margine, după care constănţenii au început să recupereze, trecând la conducere, 10-9 (min.17). Totuşi, desprinderea nu s-a produs înainte de pauză, sătmărenii reuşind să ţină meciul sub semnul echilibrului, la intrarea la cabine avantajul gazdelor fiind minim, 17-16. În minutul 38 am mai avut un 22-20 după care am avut parte de…Cutura show plus de paradele portarilor de la Constanța, Rudi Stănescu ( 8 intervenții) și Dan Vasile ( șase intervenții). Și Dobrogea s-a desprins la 37-26 pentru o victorie de moral la revenirea lui Aihan Omer pe banca tehnică a unei echipe din Constanța.

CSM Satu Mare: Trifunovici 7, Stan 4, Mureşan 4, Ungar 4 (2/7m), Suciu 3, Rogoz 1, Crăciun 1, Campar 1, Avramescu 1, Mateş, Olariu, Pogyină şi Cioroiu.

Golurile echipei constănţene au fost reuşite de Dalibor Cutura 10, Nikola Crnoglavac 6, Pedrag Vujadinovic 6, Ionuţ Nistor 4, Mladen Rakcevic 4, Dragoş Soare 3, George Buricea 3, Ionuţ Săulescu 1. Au mai jucat Dane Sijan (2 intervenţii salvatoare), Ionuţ Rudi Stănescu (8), Dan Vasile (6), Dusko Celica, Laurenţiu Toma, Branislav Angelovski, Alexandru Bologa, Dan Rohozneanu.

În etapa următoare, programată sâmbătă 25 martie, CSM Satu Mare va întâlni pe teren propriu pe Dunărea Călăraşi.

Alte rezultate din etapa a 24-a:

• CSU Suceava – Potaissa Turda 23-24

• Dunărea Călăraşi – Steaua 29-26

• CSM Făgăraş – Poli Timişoara 25-28

• HC Vaslui – CSM Focşani 24-23

• HC Odorhei – Dinamo – se joacă luni.

Florin Mureşan