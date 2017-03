Participare record încă din prima etapă

A 12-a ediție a Campionatului Internațional de Rally Sprint va începe sâmbătă, la Poligonul ACR.

Se anunță a fi cea mai puternică ediție dacă ținem cont că interesul e unul deosebit încă de la prima etapă.

Directorul ACR, David Seletye, ne-a anunțat că s-a atins încă de luni numărul maxim de participanți, 75 și că înscrierile au fost oprite chiar dacă au mai rămas pe dinafară concurenți importanți din edițiile trecute.

”Așa ceva nu am mai pățit de când organizez acest raliu. Am avut deja 75 de înscriși încă de luni și am fost nevoiți să închidem lista pentru că efectiv nu vom mai avea timp să terminăm într-o zi. Trebuie să regândim pentru etapele următoare sistemul de cronometrare, lucrăm deja la acest lucru pentru a câștiga câteva minute la plecarea de la start a concurenților. Oricum suntem nerăbdători să începem și să vedem la lucru concurenții”, a spus David Seletye.

Acesta s-a arătat încântat și de faptul că la această ediție avem concurenți din Austria, Ungaria și România iar la cea mai grea clasă, 4×4 sunt opt concurenți.

”Vă așteptăm la poligon sâmbătă și suntem convinși că spectacolul va fi la el acasă” a transmis directorul ACR.

Antrenamentele şi manşele cronometrate vor începe de la ora 10:30. Festivitatea de premiere este programată pentru ora 17:00.

Pentru informaţii suplimentare apelaţi la numărul de telefon: 0744.792.297 – David Seletye – principalul organizator şi directorul ACR Satu Mare.

Campionatul este organizat de ACR Satu Mare, CS Rider’s Satu Mare şi face parte dintr-un proiect realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Local Satu Mare.

Fiind la început de drum, iată calendarul campionatului de Rally Sprint din sezonul 2017:

Etapa 1: 11 martie (Satu Mare)

Etapa 2: 29 aprilie (Satu Mare)

Etapa 3: 20 mai (Baia Mare)

Etapa 4: 24 iunie (Carei)

Etapa 5: 18 noiembrie (Satu Mare)

În calendarul oferit de ACR în anul 2017 mai apar două concursuri de viteză pe traseu montan în 8-9 iunie la Luna Şes şi pe Meseş în 12 august. Totodată, în perioada 15-17 septembrie se vor disputa etapele 7 şi 8 din cadrul CEC Ori Cup, Campionat Est European.