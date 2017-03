Polonezii iubesc Sătmarul şi România

Sunt polonezi 100%, trăiesc în Cracovia, la 450 de km de granița României, iar de bună voie și nesiliți de nimeni au învățat limba română. La modul cel mai sincer declară public că iubesc România, vin anual de mai multe ori în vacanțe în țara noastră și o promovează asiduu la ei acasă.Iar Satu Mare e primul loc în care se opresc an de an când aceştia vin la noi în ţară.

Pasionaţi de bătrâna noastră…Dacia 1300

Printre ei sunt oameni de diferite profesii, pasionați de Dacii vechi, care au deschis și un bar în centrul Cracoviei, unde se vând băuturi românești și se poate plăti chiar și cu lei. În jurul lor s-a format o adevărată comunitate româno — poloneză. La 10 minute de mers pe jos de centrul orașului polonez Cracovia se află clubul Kornet Drum Bun. Încă de la intrare se poate vedea drapelul României și numele Drum Bun, ales tocmai în urma vizitelor dese ale membrilor clubului în România. Clubul Kornet Drum Bun este deținut de Mihai Sowa, medic stomatolog, și Monica Stefanczyk, care lucrează la o companie de cercetare. Localul este unic în Polonia. Decorațiunile acestuia pornesc de la mașina Dacia. Pe un perete este chiar “un bot de Dacia”. Practic, partea din față a mașinii parcă iese dintr-un perete al clubului. Pe pereți sunt fotografii cu Dacii vechi, cu România.Localul este singurul din Polonia care vinde bere românească și unde se poate plăti în lei. Fondatorii clubului Kornet Drum Bun povestesc că au făcut toate aceste lucruri doar “din iubirea pentru România”.

“Suntem fanii României, ne place România foarte mult, călătorim acolo foarte des. Am înființat primul club românesc din Polonia, Kornet Drum Bun. Kornet e numele istoric, a fost club de muzică jazz. Sigur că e și acum club de muzică, dar cu influență mare românească. Kornet Klub Drum Bun este pentru iubitorii României și ai mașinii vechi Dacia. Nu am avut un loc unde să ne întâlnim, să organizăm petreceri cu proprietarii de Dacii și am hotărât că vom face clubul românesc Drum Bun. Nu e business pentru noi — eu sunt medic stomatolog, Monica lucrează într-o companie de cercetare. Este hobby-ul nostru, când avem timp liber, venim aici și organizăm petreceri, concerte. Bani avem din altă activitate. Clubul merge, nu e business foarte mare, dar merge fără probleme”, a declarat Mihai Sowa.

Iar sătmărenii sunt mai mereu invitaţi să le calce pragul clubului…Şi săptămâna trecută la Kornet Klub a fost organizată o seară sătmăreană de muzică şi schimb de idei…Cu invitaţi din lumea artistică sătmăreană, oameni de cultură şi din presa locală.



Iubesc…Satu Mare

“Satu Mare este foarte aproape, sunt numai 450 de km. Este mai aproape decât marea din Polonia. Avem prieteni acolo, nu e problemă să mergem. Mergem și mai departe, dar întotdeauna începem cu Satu Mare. Când ne e dor de România, mergem la Satu Mare. O jumătate de zi și suntem la Satu Mare”, a afirmat Monica Stefanczyk.

Eforturile depuse de acest grup s-au materializat în mai multe acțiuni culturale, schimburi de experiență, dar și o donație consistentă de carte în limba română pentru biblioteca din Cracovia.

Kornet…Trompetă…

Kornet-ul — cuvânt care înseamnă trompetă în limba română — este cunoscut mai ales de comunitatea românilor din Polonia, estimată de ei la circa 400 de persoane ( — după numărul persoanelor care au fost la vot la alegerile prezidențiale). Aici au loc activități culturale, lansări de carte și concerte ale unor artiști români.

“Avem băuturi, coniacuri, vin și bere. Suntem un loc unic în Polonia, unde se poate gusta, bea bere românească. Vinul românesc este popular în Polonia, dar bere este numai aici. E foarte ușor pentru că leul este ca și zlotul, la fel. Un leu înseamnă un zlot. Atunci nu e problemă. Când cineva plătește în lei, noi luăm leii și facem cumpărături în România, în timpul călătoriei noastre. E foarte folositor”, a spus Mihai.

El a fost de mai multe ori în România când era copil, în anii ’70 — ’80, alături de părinții săi. “Îmi amintesc că a fost timpul cel mai bun din viața mea, vacanța cu familia mea în țara frumoasă România”, mărturisește acesta.

“Ca adult, la începutul anului 2000, am hotărât, împreună cu fratele meu, că vom cumpăra Dacia 1300 veche și cu ea vom călători în România. Am făcut asta — excursia foarte frumoasă. Am fost în locurile în care am fost ca și copil, am văzut că România puțin s-a schimbat, dar puțin e la fel, oamenii prietenoși. Super! Apoi am avut excursii mai multe, am început a învăța limba română cu prieteni mai mulți. Au cumpărat și ei Dacii. Apoi a fost interesant și, important! că am găsit curs de limba română la Cracovia, că este școala unde putem să învățăm limba română. Acolo m-am întâlnit cu alți prietenii și am putut face mai multe excursii”, a mai povestit Mihai.

Monica Stefanczyk a explicat că un punct foarte important pentru ei este Satu Mare. Există deja multe legături personale cu iubitori de Dacii din Satu Mare, cu instituții precum Muzeul Județean Satu Mare, Centrul de Creație.

Sursa: Agerpres