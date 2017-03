Prefectul Darius Filip a fost instalat în funcție

Noul prefect al județului Satu Mare, Darius Grațian Filip, a fost instalat ieri în funcție. Ceremonia a avut loc în sala mică de ședințe a Palatului Administrativ în prezența directorului Direcției Generale pentru relațiile cu Instituțiile Prefectului din cadrul Ministerului de Interne, Teodor Iulian Gheorghe, a parlamentarilor sătmăreni Ioana Bran, Romeo Nicoară și Turos Lorand, a subprefectului Altfatter Tamas, a președintelui Consiliului Județean, Pataki Csaba, a șefilor de instituții, dar și a unor primari sau consilieri județeni. Bineînțeles, nu a lipsit nici fostul prefect, Radu Bud.

Teodor Iulian Gheorghe a dat citire ordinului de eliberare din funcție a fostului prefect, Radu Bud, și de numire în funcție a noului prefect, Darius Filip. Apoi l-a felicitat pe fostul prefect pentru activitatea depusă și i-a urat mult succes lui Darius Filip în această funcție și a recomandat o mai bună colaborare între instituții.

În continuarea ceremoniei, noul prefect al județului Satu Mare a depus jurământul.

Noul prefect, Darius Filip, a mulțumit Guvernului pentru încrederea acordată prin această învestire și i-a asigurat pe reprezentanţii administraţiei locale că va fi un partener loial. “Este o mare onoare să mă aflu în faţa dvs. în această funcţie. Mulţumesc Guvernului României şi premierului Sorin Grindeanu pentru încrederea acordată. Pornesc la drum cu trei priorităţi mari. Îmi doresc o relaţie corectă cu instituţiile publice deconcentrate din judeţul Satu Mare, mi-aş dori să am o colaborare foarte strânsă cu autorităţile publice locale din judeţul Satu Mare pentru că eu cred că judeţul Satu Mare are încă foarte mult potenţial neexploatat şi îmi doresc să pun umărul la punerea în valoare a acestui potenţial. Nu în ultimul rând vreau ca Instituţia Prefectului Satu Mare să rămână o instituţie deschisă şi transparentă aşa cum a fost până acum, să fie instituţia etalon a judeţului Satu Mare”, a declarat Darius Filip.

În cuvântul său, Radu Bud i-a urat mult succes noului prefect al județului Satu Mare și și-a exprimat convingerea că, alături de colectivul de la Prefectură, vor face treabă bună împreună. “Funcţia de prefect a unui judeţ este o funcţie extrem de onorantă, am fost de două ori prefect în acelaşi judeţ, vă daţi seama că extrapolează această onoare, iar ca să fii prefect în judeţul Satu Mare este un privilegiu. Nu mi-am ascuns niciodată apartenenţa, dorinţa de a fi alături de sătmărenii mei aici unde m-am născut, unde am crescut, chiar dacă uneori mi s-a oferit ocazia, poate oportunitatea să părăsesc judeţul, am preferat să rămân aici, fiindcă la Instituţia Prefectului, şi nu numai, se pot face lucruri minunate atunci când iubeşti ceea ce vrei să faci şi iubeşti judeţul tău. Dar această muncă nu se poate realiza decât dacă ai lângă tine nişte parteneri adevăraţi şi trebuie să vă mărturisesc că atât dl. subprefect, şefii de servicii şi ceilalţi colegi, sunt un colectiv mic şi foarte elastic şi extrem de eficient. Am lucrat şi sunt convins că dl. prefect va lucra foarte bine cu aceştia”, a declarat Bud.

Cristian Stan