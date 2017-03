Premierul Grindeanu, întrebat de veniturile sub prognoză: Nu ne afectează, nu ne abatem de la ce ne-am propus

Premierul Sorin Grindeanu a declarat vineri că veniturile bugetare sub prognoză, înregistrate în prima lună a anului, nu afectează Executivul, care nu se va abate de la ceea ce și-a propus prin programul de guvernare.

“În niciun caz să ne abatem de la ce ne-am propus și nici nu afectează. Au rămas în continuare sectoare care pot fi accesate mai bine și vor fi accesate. Măsurile pe care noi le-am luat vor avea efecte secundare. (…) Pe mine mă interesează, chiar dacă februarie a fost pe plus față de ce înseamnă 2016, ne interesează chestiunea de structură și anume reforma ANAF, prioritățile pe care le are ANAF și cadrul legal pe care îl va promova Ministerul Finanțelor Publice în acest domeniu, astfel încât tot ceea ce am promis (…) să poată să aibă susținere și are susținere financiară”, a afirmat Grindeanu, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă este afectat de veniturile bugetare sub prognoză din luna ianuarie.

El a precizat că în discuția pe care a avut-o cu ministrul Finanțelor și cu președintele ANAF s-a interesat de reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală astfel încât gradul de colectare să fie cel pe care Guvernul și l-a propus pentru 2017. “N-am de ce să fiu pesimist nici eu, nici colegii mei. Sunt anumite lucruri care au venit urmare a măsurilor de anul trecut și care s-au răsfrânt într-o anumită măsură pe ianuarie. În februarie, lucrurile au început să vină normal, ceea ce înseamnă încasări mai mari decât anul trecut, dar problema de fond e dată de reforma ANAF, de ceea ce înseamnă priorități ale ANAF în perioada următoare”, a spus Grindeanu, conform Agerpres.