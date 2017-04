Proiect Erasmus în derulare la Liceul German

Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” Satu Mare se înscrie de câțiva ani în tradiția proiectelor și parteneriatelor educaţionale la nivel european și național. În virtutea ideii că un parteneriat deschide noi orizonturi, crescând nivelul de cunoştinţe, cultură, civilizaţie şi de experienţă a elevilor şi profesorilor, începând din acest an şcolar, liceul nostru s-a implicat într-un alt parteneriat educaţional. În perioada 27-31 martie, Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” este gazda primei întâlniri internaţionale de proiect din cadrul parteneriatului strategic Erasmus + KA2, având tema „În căutarea reginei ştiinţelor (The quest of the science Queen)”. Cu această ocazie, în vizită la Liceul German se află 8 elevi şi 6 profesori de la „Gimnazjum z Oddzialami Dwujezycznymi im. Jana Dalkowskiego”, Strzelno, Polanonia şi 3 elevi şi 5 profesori de la Liceul de Telecomunicaţii şi Media PGAVT „AS Popov”, Sofia, Bulgaria. Programul întâlnirii este foarte variat, incluzând atât workshopuri şi activităţi ştiinţifice pentru elevi şi profesori, cât şi activităţi menite să prezinte cultura, istoria şi tradiţiile locale. În prima zi, oaspeţii au fost primiţi la primăria municipiului Satu Mare, de către d-na viceprimar, Doina Feher, au vizitat oraşul şi au participat la o prezentare de materialele pe care fiecare şcoală parteneră le-a pregătit despre şcoala, oraşul și ţara pe care le reprezintă.

Printre activităţile care au avut loc, se numără realizarea unui dicţionar multilingv englez-german-român-polonez-bulgar, un workshop despre cum ne influenţează matematica viaţa de zi cu zi, prezentări despre numere magice, simbolistica numerelor, dar şi pregătirea unui flashmob matematic. Echipa de proiect a liceului a organizat activităţi şi pentru profesori. Astfel, aceştia au asistat la o activitate didactică interdisciplinară de matematică-geografie-istorie-literatură, având ocazia să ia contact cu cerinţele şi modul de organizare în sistemul de învăţământ din România și să facă o comparaţie între diferitele sisteme de învăţământ din lume. În contextul unor dezbateri existente pe marginea activității didactice, s-a realizat printre altele și o analiză a modului în care concursurile școlare și extrașcolare influenţează rezultatele elevilor . Vineri, 31 martie de la ora 12,00, tot în cadrul acestui proiect, are loc un târg de ştiinţă, a cărui obiectiv principal este prezentarea machetelor şi a experimentelor ştiinţifice realizate de către elevii de la Liceul Teoretic German, iar de la ora 17.00, un flashmob, la pasajul pietonal „Corneliu Coposu”. Coordonatorul echipei de proiect a Liceului Teoretic German este prof. Graur Maria, iar din echipa de proiect fac parte profesorii Reiz Maria, Moise Rodica, Kassai Boglarka, Dan Manuela, Elek Robert, Pop Marius, Nemeth Maria şi elevii claselor a X-a si a IX-a. Următoarea întâlnire de proiect va avea loc în anul şcolar următor, la școala parteneră din Polonia.