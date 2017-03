Șefi inconștienți sau bodyguard mincinos?

O doamnă ne-a povestit o pățanie din weekend pe care dorește să o împărtășească şi cu cititorii ziarului nostru şi ne-a trimis şi poze ca să dovedească veridicitatea celor relatate.

Doamna a fost sâmbătă cu soțul, care are o problemă locomotorie şi astfel are o maşină cu semn de persoană cu handicap, la un supermarket din Satu Mare. Ajunși la faţa locului au constatat cu stupoare că toate locurile de parcare destinate persoanelor cu handicap sunt ocupate de mașini şi persoane fără probleme. Nu ar fi nimic nou, spune doamna, mai ales că a văzut în ziarul nostru foarte multe astfel de situaţii, acesta fiind şi motivul pentru care a apelat la noi să îi facem cunoscut cazul. Senzaționalul vine acum. Observând că mai este un loc special, soțul doamnei a mers în parcarea de taxi şi a parcat acolo, căci mai era un loc pentru persoanele cu dizabilități. Doar că un falnic străjer (bodyguard) le-a transmis să îşi miște fundul în altă parte, deoarece acolo sunt locuri destinate taximetriştilor, cele pentru handicapați fiind în altă parte. Chiar dacă acesta a fost puțin agresiv verbal, doamna l-a rugat să se uite şi să vadă că locurile respective sunt ocupate de persoane care nu ar avea nici un fel de probleme. Şi că ar trebui să îi certe pe aceia, nicidecum pe ei. Auzind asta, musculosul, revoltat, le-a zis să meargă ei să le spună asta, deoarece acolo sunt mașinile șefilor de la supermarket şi că el nu are curajul să le spună.

Asta da nerușinare! La asemenea răspuns şi comportament, nici măcar noi, care am văzut şi auzit multe, nu ne aşteptam!

Poate dacă vom tot semnala astfel de cazuri îi va prinde pe sătmărenii noștri rușinea şi vor înceta cu astfel de comportamente şi se vor civiliza şi ei!