Sute de kilometri de drumuri județene nu pot fi plombate

Peste 250 de km de drumuri județene nu pot fi reparate din cauza faptului că licitația privind întreținerea acestor drumuri a fost contestată vineri. Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a explicat ieri, în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care este situația și care drumuri sunt cele mai afectate. Tot el explică și cum s-a ajuns în această situație și ce se încearcă pentru deblocarea ei.

Se caută soluții

Chiar și în această situație, președintele Pataki spune că se caută soluții. ”Am o veste foarte proastă în condițiile în care s-a contestat iarăși licitația la întreținerea de drumuri județene și știu că și salvările, și pompierii, circulă pe aceste drumuri. Încercăm să găsim alte soluții legale de a da în administrarea primăriilor aceste drumuri altfel va trebui să așteptăm iarăși o decizie de la Curtea de Apel. Sper să nu dureze doi ani ca și în cazul Primăriei Satu Mare. Nu este vorba despre toate drumurile județene, din fericire. Astfel, 200 de km sunt în garanție, 200 de km sunt în șantier, 100 de km proiecte depuse, jumătate deja câștigate. Este vorba despre 250 de km din cele 850 pe care le avem. Dar sunt tronsoane critice. De exemplu tronsonul Moftinu Mare – Craidorolț practic este impracticabil. Legătura din Pir este dezastru. Carei – Foieni – Ciumești – Sanislău, la fel. Cămin – Berveni este în execuție, dar Căpleniul e catastrofă. Și în Codru, acuma am preluat spre Homoroade, dar acolo va fi rezolvată situația în acest an. Spre Ardusat avem un tronson care ar trebui plombat, în rest este în garanție. În zona Careiului este foarte gravă situația. Pe partea dreaptă a Someșului, în zonele mai muntoase, drumurile sunt în regulă, toate sunt modernizate și plombate. Pe partea stângă a Someșului avem probleme grave. Nu eu am fost cel care a decis că se licitează tot județul deodată. Dacă era lotizat, lucrarea era împărțită pe patru loturi și nu se bloca tot județul”, a spus Pataki.

Ambulanțele se rup

În aceste condiții, autospecialele Ambulanței se rup, efectiv, potrivit celor afirmate de directorul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), Gabriela Opriș. ”Flota este foarte învechită. Avem șapte ambulanțe cu peste 700 de mii km. În condițiile în care conform regulamentului ar trebui să meargă cu viteză maximă, cum să meargă pe drumurile de la Homoroade sau în partea Careiului. Toate se rup. Nu știu ce se va întâmpla. Va trebui să cerem și noi înțelegere la populație să aștepte cu răbdare, să asculte sfaturile de la dispecerat pentru că nu se poate ajunge în timp util”, a spus directorul SAJ Satu Mare. Gabriela Opriș a scos în evidență și faptul că personalul medical de pe Ambulanță a fost agresat, cel puțin verbal, din cauza faptului că nu s-a ajuns la timp la unele intervenții.

Cetățenii pot bloca drumurile

În același timp, jandarmii încearcă să prevină eventuale revolte și blocări de drumuri în județ. Șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Satu Mare, colonelul Ovidiu Adrian Popa, este de părere că trebuie purtat un dialog cu cetățenii. ”Ar trebui să avem o discuție cu cetățenii vizavi de neplombarea drumurilor. Anul trecut am avut în zona Careiului o situaţie de blocare a drumului, dar am discutat cu cetățenii. La Homorod am reușit să gestionăm situația, oamenii au înțeles. Dar probabil văzând că acele tronsoane de drumuri județene nu se vor repara eu cred că o să recurgă la forme de protest neautorizate și va fi destul de greu apoi să discutăm cu dânșii. Eu zic că ar fi bine ca autoritățile locale să stea de vorbă cu dânșii și suntem dispuși să avem o întâlnire cu cetățenii la fiecare unitate administrativ teritorială în cadrul căreia să le explicăm oamenilor modalitatea legală de a protesta. Ca să nu fim surprinși de blocaje de drumuri iar apoi, împreună cu colegii de la poliție, să dispunem sancțiuni”, a spus șeful jandarmilor sătmăreni.

Cristian Stan