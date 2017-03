Timişorenii ameninţă cu neprezentarea la finala Cupei Ligii

ACS Poli Timisoara s-a calificat in finala Cupei Ligii insa antrenorul Ionut Popa spune ca banatenii nu se vor prezenta la ultimul act din cauza problemelor financiare pe care le intampina.

“Bine că s-a jucat şi bine că s-a terminat. Cei de la Consiliul Judeţean nu au vrut să ne lase până nu plătim o taxă. Am pus bani de la noi să ne lase să jucăm. Echipa nu se va prezenta în finală, am făcut reclamă la Adeplasat, dar am auzit că nu s-au luat banii de anul trecut. Dacă până în 20 nu îi primim, nu ne prezentăm”, a spus Ionut Popa la Digi Sport.

“Cu o oră jumate am strâns banii, 6.000 de lei, să putem juca. Probabil vom face chetă şi la meciul de sâmbătă. Nu mai jucăm finala, că dacă am juca am bate şi pe Steaua şi pe Dinamo. Ne uităm la regulament, facem chetă şi plătim amenda, dacă vom fi amendaţi pentru neprezentare”, a adaugat antrenorul celor de la ACS Poli Timisoara.

Laurentiu Reghecampf, antrenorul Stelei, a declarat marti intr-o conferinta de presa ca formatia sa, castigatoare a Cupei Ligii sezonul precedent, nu a primit nici pana acum banii pentru respectiva performanta.

“Cupa Ligii nu este obiectivul nostru si, daca nu ma insel, nici n-am primit banii pentru anul trecut, parca asa mi-a transmis patronul echipei. Practic jucam intr-o competitie in care nici nu suntem platiti”, a spus tehnicianul stelist.

Echipa banateana s-a impus cu 3-1 in returul semifinalelor disputat pe teren propriu cu ASA Tg.Mures, dupa ce in tur castigasera pe 21 decembrie cu 4-2 in deplasare.