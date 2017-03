Totul pentru semifinale!

CSM Satu Mare e la un pas de a reveni în top 4 în Liga Naţională de baschet feminin.

Elevele portughezului Jose Araujo au furnizat duminică marea surpriză a sferturilor de finală prin victoria de la Târgovişte şi mai au nevoioie de un success pentru o calificare istorică în Final Four!

Iar victoria poate şi trebuie să vină joi seara când fetele noastre joacă acasă. Iar pentru acest meci conducerea CSM –ului speră ca sala să se dovedească neîncăpătoare aşa cum se întâmpla în urmă cu patru cinci ani când echipa juca mai mereu cu medaliile pe masă.

“ Vor veni să dea lovitura de start primii campioni naţionali din istoria Sătmarului la dans sportiv, Ciprian Mariţa şi Oana Bumba de la Royal Dance Club , iar aceştia vor face şi o demonstraţie de dans între primele două sferturi. Am înţeles că şi antrenorul Bogdan And one cu băieţii de la Olimpia şi echipa LPS ului antrenată de Dacian nastai vor veni să ne susţină. Vrem să fie şi o seară a viitorului baschetului sătmărean şi îi aşteptăm în număr mare pe copii de la TDM Academy şi Academia Magic să le susţină pe fete” spun oficialii CSM-ului.

Partida CSM Satu Mare- CSM Târgovişte se va juca joi de la ora 18 în sala LPS.

La mulți ani / Feliz aniversário Jose Araujo!

Jose Araujo,antrenorul echipei de baschet feminin de la CSM Satu Mare împlineşte azi 45 de ani.

Concentrat asupra meciului doi de joi din play off pe care CSM Satu Mare îl are de jucat cu CSM Târgovişte, Jose speră să-şi primească cel mai frumos cadou de la fete a doua zi…O calificare în semifinale!

Pe această cale, redacţia sport a GNV şi Nord Vest TV îi urează un călduros La Mulți Ani cu ocazia împlinirii a 45 de ani și cât mai multe succese alături de CSM Satu Mare.

Feliz aniversário Jose Araujo !