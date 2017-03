Viitori profesioniști formați alături de compania DRÄXLMAIER

Tot mai mulți tineri din România aleg să învețe meserie în cadrul sistemului de învățământ dual, implementat în cadrul școlilor profesionale. DRÄXLMAIER Group susține dezvoltarea acestui sistem performant în România încă din 2012, iar primii absolvenți au devenit deja angajați în cadrul grupului.Sistemul dual este adresat elevilor absolvenți de clasa a VIII-a, care doresc să învețe meserie punând accent în egală măsură pe teorie și practică. Cu sprijinul companiei, tinerii învață tot ce este necesar pentru ca, la finalul celor trei ani de studiu, să obțină o calificare profesională și să poată să-și desfășoare activitatea profesională, fără pregătiri suplimentare. În această perioadă, în școlile generale începe o campania de informare – elevii pot afla astfel toate detaliile necesare despre condițiile de studiu, practică și beneficii.

În Satu Mare partenerul companiei DRÄXLMAIER, încă din 2015, este Colegiul Tehnic de Transporturi și Telecomunicații ”Ion I.C. Brătianu, când aici s-a deschis prima clasă, ca rezultat al colaborării dintre cele două instituții. În cei doi ani de colaborare, 26 de elevi au intrat în programul de educație duală susținută de companie.

Parteneriat de cursă lungă

”Colaborarea cu DRÄXLMAIER Satu Mare a început în anul școlar 2015 -2016. De atunci am desfășurat împreună o serie de activități care s-au dovedit a fi benefice atât școlii cât și elevilor noștri. Avem trei grupe de elevi ai școlii profesionale care efectuează instruirea practică în cadrul companiei, având ocazia să se familiarizeze cu tehnologii moderne și cu mediul de lucru din fabrică. Școala noastră a beneficiat de sprijinul companiei pentru amenajarea unor spații școlare și s-au implicat și în premierea elevilor care au participat în acest an la Olimpiada de Tehnologii – etapa județeană. Parteneriatul nostru va continua și în anul școlar 2017 – 2018. Ne-am propus să mărim numărul de elevi care realizează instruirea practică în cadrul companiei și să ne autorizăm pentru calificarea de electronist aparate și echipamente – domeniul electronică-automatizări”- a spus prof. ing. Daniela Ursu, director Colegiul Tehnic ”Ion I.C. Brătianu” Satu Mare. În cadrul programului de educație profesională, elevii sunt coordonați de trainerul de școală profesională, Adrian Scurt, cel care îndrumă elevii care vin la practică. ”Este foarte important pentru copii ca, în momentul în care ei învață o meserie, să aibă ocazia să cunoască utilajele cu care lucrăm, să vadă cum funcționează acestea și pe lângă cunoștințele teoretice pe care le învață la școală să se acomodeze cu lucrurile practice. Tineri s-au arătat foarte interesați de ce le arătăm noi”, spune domnul Scurt. ”Pregătim pentru elevi un atelier special de practică, o zonă dedicată doar lor, unde vor putea cunoaște operațiunile pe care le utilizăm și vor putea lucra cu aparatură performantă utilizată în procesul de producție” a adaugat trainerul.

Experiențele elevilor în cadrul DRÄXLMAIER

Pe lângă faptul că tinerii beneficiază de o educație practică de înaltă calitate sub supravegherea profesioniștilor dedicați din cadrul companiei, ei primesc o bursă privată de 200 RON/lună – în plus față de cei 200 RON de la stat, transport gratuit de la școală la locul de instruire și retur, plus echipament de protecție.

Elevii care participă în acest program de educație profesională au șansa să învețe meserie în cadrul companiei DRÄXLMAIER și să facă practică alături de angajații companiei. “La DRÄXLMAIER putem învăța foarte multe despre domeniul în care ne specializăm. Specialiștii de aici sunt dispuși să ne învețe și să ne răspundă la toate întrebările”, spune Mocan Alin, unul dintre elevii de clasa a X-a care au ales acest tip de studiu alături de DRÄXLMAIER.

“Mă simt bine la DRÄXLMAIER. Se lucrează în condiții bune, oamenii sunt amabili și deschiși. Avem multe de învățat de la ei, atât pe plan profesional, cât și personal. Deja din prima săptămână ne-au explicat și ne-au arătat multe lucruri interesante”, adăugă Nagy Cristian, elev în clasa a IX-a E. În anul școlar 2017 – 2018, DRÄXLMAIER împreună cu partenerul său va înființa două clase a IX-a, ambele cu câte 14 locuri, una pentru operatori CNC și una pentru electroniști, destinată unei noi generații de elevi. Cei care se înscriu vor trece printr-o procedură de selecție coordonată de reprezentanți ai școlii, împreună cu cei ai companiei.

”DRÄXLMAIER este o firmă serioasă și ne poate pregăti pentru viață, oferindu-ne un loc de muncă în condiții foarte bune și ajutându-ne să devenim electricieni de nota 10”, susține convingător Boroș Lorand, elev în clasa a X-a F. Persoanele interesate de participarea în acest program alături de compania DRÄXLMAIER pot afla detalii despre înscriere și admitere apelând la secretariatul Colegiului Tehnic de Transporturi și Telecomunicații ”Ion I.C. Brătianu” la numărul de telefon 0261-734670 sau la secretariatul companiei la 0361 732101.

Despre DRÄXLMAIER Group

DRÄXLMAIER Group este un furnizor de componente auto de talie internațională cu sediul central în Germania, având peste 60 de locații în mai mult de 20 de țări. Compania are, în prezent, aproximativ 55.000 de angajați în întreaga lume. Datorită muncii și capacității lor de inovare, DRÄXLMAIER Group a ajuns lider în domeniul tehnologic pentru segmentul premium de automobile. Inventatorul cablajului specific fiecărui client, DRÄXLMAIER Group a patentat inovații în domeniul sistemelor de condus convenționale și alternative, precum și în domeniul componentelor electrice și electronice. Printre acestea se numără sistemele de cablaj și cele de baterii de înaltă tensiune. Ca lider de piață în crearea interioarelor pentru automobilele premium, DRÄXLMAIER Group furnizează console centrale, borduri și uși, precum și module de cockpit. În 2016, DRÄXLMAIER Group a realizat o cifră de afaceri de 3,7 miliarde de euro. Printre clienții noștri se numără Audi, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, și Volkswagen.