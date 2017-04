Adrian Cozma și-a anunțat oficial candidatura la șefia PNL Satu Mare

Consilierul județean Adrian Cozma și-a anunțat ieri oficial candidatura pentru președinția Organizației Județene Satu Mare a Partidului Național Liberal. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă la care au mai fost prezenți și o parte dintre susţinătorii săi, și anume primarul comunei Călinești-Oaș, Dinu Birtoc, președintele organizației de tineret PNL, Cristian Beseni, primarul comunei Păulești, Zenoviu Bontea, primarul comunei Santău, Marinel Rotar, omul de afaceri liberal Augustin Iștoc, primarul comunei Pișcolt, Cosmin Varga, viceprimarul comunei Terebești, Tudor Chiorean, viceprimarul comunei Santău, Sergiu Silaghi, și președintele organizației de pensionari PNL, Petrică Silaghi.

A acceptat propunerea

Adrian Cozma a precizat că a acceptat propunerea de a candida la șefia Partidului Național Liberal Satu Mare pentru că este nevoie de o reformă în sânul partidului și că trebuie dat un semnal de unitate, reconstrucție, recredibilizare a PNL. ”Da, am acceptat invitația, propunerea colegilor din Partidul Național Liberal Satu Mare de a candida pentru funcția de președinte al PNL Satu Mare. Am acceptat această propunere văzând că este nevoie de o reformă, de o nouă forță politică în interiorul partidului, dar nu numai, și, de asemenea, suntem datori să dăm un semnal de unitate, de reconstrucție, de recredibilizare a PNL. Suntem datori față de sătmărenii care au avut încredere în PNL, dar la ultimele alegeri nu am prezentat suficientă încredere sau poate nu am comunicat suficient de bine să-i determinăm pe aceștia să ne voteze. Pornesc cu gândul de a veni cu o echipă competentă, cu oameni care au demonstrat că se poate. Am alături primari, dar și oameni care au demonstrat atât pe plan politic cât și profesional. Nu este o echipă a mea, este o echipă a Partidului Național Liberal. Nu este vorba de a susține pe cineva anume, ci niște principii foarte clare care să dea o altă față Partidului Național Liberal, pe care suntem datori să o prezentăm. Electoratul de dreapta are așteptări și ne-a dat un semnal cât se poate de clar și ferm la alegerile parlamentare. Rezultatele nu sunt deloc lăudabile. Și tocmai acest lucru ne determină să fim conștienți că este nevoie de o reformă. Vrem să oferim o alternativă credibilă la ceea ce reprezintă celelalte partide astăzi la Satu Mare, și aici nu mă refer neapărat la PSD, ci la toate partidele, și dorim să venim cu proiecte care să genereze modernizarea municipiului și județului Satu Mare. Echipa care mă susține este formată din oameni care doresc ca Partidul Național Liberal să fie principala forță politică în 2020 la nivelul județului Satu Mare. Asta am în vedere. Este echipa Partidului Național Liberal”, a spus Cozma.

Atât Augustin Iștoc, cât și primarul comunei Păulești, Zenoviu Bontea, au arătat că-l susțin pe Adrian Cozma în cursa sa pentru președinția PNL Satu Mare și-l consideră cel mai potrivit, prin calitățile pe care le are, să ocupe acest post.

Ce spune Cozma despre partid

Adrian Cozma a mai precizat că, în ciuda a ceea ce se mai spune în presă, PNL se află pe un făgaș normal și că are substanță.

”Această substanță bună poate nu a fost suficient de bine pusă în valoare la ultimele alegeri. Au fost probleme de comunicare. Avem oameni competenți atât la nivelul Organizației Județene Satu Mare, dar vă asigur că acesta va fi principalul element: să unim toate forțele bune ale acestui partid. Toți membri PNL sunt chemați să se alăture acestui proiect privind relansarea și recredibilizarea Partidului Național Liberal”, a mai arătat Cozma. Consilierul județean a mai precizat că, cel puțin deocamdată, este singurul candidat pentru acest post, însă până pe data de 23 aprilie se pot înscrie și alți candidați.

Adrian Cozma a mai declarat că nu crede că, în interiorul PNL, a fost vreodată o sciziune, chiar dacă a fost vorba despre opinii diferite. ”Însă, după data de 28 aprilie, după alegerile de la Satu Mare, și după 7 iunie, când va avea loc Congresul Național PNL, această fuziune va fi finalizată și nu vor mai exista alte opinii”, a mai spus consilierul liberal. La Conferința de Alegeri de la Satu Mare vor participa 350 de delegați din cele 56 de organizații locale din județul Satu Mare.

Cristian Stan