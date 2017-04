Apar fisuri în asfalt pe Podul Decebal, iar primarul dă un ultimatum

Nici nu a fost predată lucrarea că pe Podul Decebal au început deja să apară fisuri în asfalt. Primarul Kereskenyi Gabor a precizat azi, la finalul ședinței Consiliului Local Satu Mare, că aceste lucrări nu vor fi preluate până ce nu vor fi de calitate, iar firma riscă penalități grave.

”Astăzi (ieri-n.r.) am avut o întâlnire la ora 10 cu patronul firmei Drum Inserv cât și cu directorii firmei respective şi am dat un ultimatum acestei firme. Suntem foarte hotărâți ca, în ultima instanță, dacă nu se conformează termenelor de execuție și calității lucrărilor, să activăm o procedură care de 25 de ani nu a fost activată, potrivit căreia nici această firmă, și nici acționariatul, nu va mai putea participa la licitații de acest gen. Problema pe Podul Decebal este că au apărut fisuri în stratul de uzură. În această noapte vor fi culese probe și trimise la un laborator independent pentru a se vedea care sunt problemele. Nu o să preluăm nicio lucrare, nu vom face nicio recepție, nicio plată de lucrări care sunt executate de proastă calitate. Nu suntem dispuși la asta, chiar dacă va crea un disconfort în plus pentru cetățeni. Nu vom plăti și nu vom recepționa lucrarea și vom urmări această firmă până ce va reface, dacă trebuie de 100 de ori, până ce va realiza o lucrare corespunzătoare din punct de vedere calitativ”, a precizat Kereskenyi.

În ceea ce privește cele două străzi ale căror lucrări sunt executate tot de această firmă, strada Digului are termen de executare a lucrărilor data de 30 mai, iar Diana – 30 iunie. ”Dacă nu vor acționa conform celor convenite vom activa aceste sancțiuni. Și până acum firma a fost sancționată. Am aplicat amenzi de întârziere, dar vă dați seama că, potrivit contractului, sunt undeva la 10.000 de lei, iar aceste sume nu sunt îndestulătoare să-i pună la treabă pe unii. Este nevoie ca aceste investiții să continue într-un ritm foarte alert”, a mai spus primarul.