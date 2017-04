Atenție șoferi!

Plasa de pe pasarela de pe b-dul Transilvania nu mai rezistă şi bucăţi de tencuială cad pe carosabil. Imaginile au fost surprinse de un sătmărean. “Se pare că orașul Satu Mare își pune la încercare conducerea tocmai de Paști. Bucăți de tencuială au căzut de pe podețul de lângă Primărie. Mașinile le-au călcat și spart dar încă le făceau probleme cauciucurilor. Eu am aruncat câteva spre bordură dar după ce am văzut că sus mai erau bucăți mari care stăteau să cadă am scris situația Primăriei pe Facebook și așteptăm să vedem dacă se face ceva. Cel mai bine ar fi să se spargă bucățile ce mai stau să cadă. Asta se putea face de luni de zile, că se știa faptul că plasa pusă acum peste un an nu e suficient pentru siguranță”, a scris sătmăreanul pe contul său de Facebook.