Bogdan Andone: “Jucătorii sunt neplătiți din decembrie, e greu să-i aduni mental pentru meciuri!”

Olimpia a pierdut marți după amiază, 0-2, la Arad și continuă seria negativă din Liga a 2-a.

Revenit la sentimente mai bune față de echipă după ce luni își anunțase demisia, antrenorul Bogdan Andone a făcut deplasarea la Arad în ziua meciului și a stat pe bancă la meciul cu UTA.

Deși și-a motivat și le-a dat în permanență indicații jucătorilor săi de pe margine, Bogdan Andone nu a putut evita cea de-a șasea înfrângere consecutivă, pe teren, a Olimpiei.

„Am rămas în nota ultimelor meciuri. Luăm goluri prea ușor, iar apoi ne demoralizăm puțin și pe fondul problemelor ce sunt la club. Nu reușim să ieșim din pasa neagră, cred că singurul lucru ce i-ar motiva pe jucătorii mei ar fi încasarea restanțelor financiare. Am întâlnit o echipă puternică pe teren propriu, în special la fazele fixe, iar golul lor a venit dintr-o astfel de fază. Un aut de margine prelungit și un gol cu capul. Nu am reușit să gestionăm apoi momentele jocului pe fondul unei prestații bune a noastre, în special în prima repriză. După pauză, am forțat și cu doi atacanți, doream să ajungem mai des în careul advers, dar nu am reușit mare lucru. Felicit UTA pentru atitudine, și-au dorit mult această victorie și îi doresc baftă în continuare. Sincer, mi-aș dori să promoveze la finalul campionatului”, a spus, citat de sportarad.ro, Andone la finalul disputei de la Șiria.

Chestionat asupra motivului ce a dus la ieșirea echipei sale din calculele promovării în Liga 1, „principalul” sătmărenilor a adăugat: „Echipa joacă neplătită de atâtea luni de zile. Decembrie este ultima plătită, jucătorii care au fost la Olimpia și anul trecut au și șapte salarii restante. Și așa nu avem salarii mari, ci unele medii de Liga a 2-a, dacă nici pe acelea nu le luăm…Vă dați seama, jucătorii au familii, au copii acasă, e greu să-i aduni mental pentru meciuri. În situația asta, nu mai poți să-i motivezi cu o bere sau grătare, e nevoie de bani. De fiecare dată, luăm goluri prea ușor, iar apoi, și pe fondul gândurilor și a problemelor, nu mai pot să revină pe tabelă. Asta e pe scurt istoria noastră din ultima lună și jumătate”a mai spus Andone pentru sportarad.ro.

După 31 de etape, Olimpia ocupă locul 7 în Liga a 2-a, foarte departe de zona promovabilă.

Olimpia va juca etapa viitoare, acasă, sâmbătă de la ora 11 cu ASU Poli Timișoara.

P.S. ”Referitor la plata salariilor, din luna decembrie până în prezent s-au plătit trei salarii și nouă prime, bani care au intrat în conturile jucătorilor, chiar dacă pentru acest lucru am ales să adunăm alte datorii. Banii pentru plata salariilor restante vor intra cel târziu până săptămâna viitoare, când vom plăti din restanțele salariale și vom încerca în cel mai scurt timp să ajungem la zi cu totul”, aceasta e declarația trimisă marți dimineața, printr-un comunicat , de președintele clubului, Karda Attila…Acum, unde o fi adevărul…În declarațiile lui Andone de la conferința de presă de după meciul cu UTA sau în comunicatul trimis de președintele Karda înaintea jocului?