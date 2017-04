Când mama și tata fac schimbare de sex (III)

Am început să dezbatem, în articolele anterioare, cauzele și urmările unui grav flagel social apărut odată cu apariția în S.U.A. și – n Europa jumătății de secol XX a unei așa – zise ”religii mondiale” – New Age. Flagelul numit ”Transgender” înglobează într-un cuvânt acea ”modă” prin care adolescenți, tineri și adulți de toate vârstele își fac schimbarea de sex și de gen; prezentând cazul unei mame cu fiul ei de 15 ani, care și-au schimbat simultan sexul biologic, în bărbat, respectiv fată, devenind peste noapte, tată și fiică. Cum de s-a ajuns la asemenea devieri? Care pot fi consecințele moral – sociale de acceptare a acestui fenomen și care poate fi mărimea”notei de plată” pentru persoanele care ajung să apeleze la asemenea practici, dar și pentru lumea Mileniului III, sunt puncte pe care vom încerca să le cercetăm în continuare, cu ajutorul Alianței Familiilor din România, o asociație creștin – ecumenică, asociaţie care luptă pentru apărarea moravurilor sănătoase din familiile creștine și nu numai. Primii germeni ai confuziei sexuale și transformarea copiilor normali în așa – ziși ”revoluționari înflăcărați” ai revoluției sexuale se ”însămânțează” la marșurile homosexuale, marșuri la care majoritatea participanților nu sunt homosexuali ci persoane confuze privind identitatea de gen, ori privind propria sexualitate. Acești copii, impresionabili, participă cu sutele, ducând în mână fluturași ori pancarte cu semnul curcubeului, având fețele pictate în culorile acestuia, an după an, încetul cu încetul, ei devenind ceea ce părinții lor deja au devenit și poate mai rău, confuzia sexuală fiind mai intensă și mai violentă. La asta se adaugă și alte practici bizare ale părinților: pornografia, sextingul – manifestat prin tați care poartă rochii în casă, ori mame care se identifică ca fiind bărbați, tăindu-și sânii, ori deprinzându-și fetele cu o gândire și cu un comportament feminist extrem -. Se formează astfel o practică a ereziilor și perversiunii sexuale, acestea începând din familie și continuând în stradă. Mulți părinți își expun copiii culturii sexualizate în mod intenționat, un exemplu recent fiind producția filmului ”Beauty and the Beast” – Frumoasa și Bestia – film lansat recent de Studiourile Disney. Dacă până acuma cei doi protagoniști tradiționali ai filmului erau unul masculin și unul feminin, producătorii au decis să introducă în noua versiune o scurtă portretizare a atracției sexuale între persoane de același sex, studiourile Disney făcându-și un renume din producerea de materiale pro-homosexuale, fără ca părinții să ia atitudine, de teama de-a nu fi etichetați ca “înguști la minte”. În general, desenele animate au devenit un mijloc prin care revoluția, confuzia și criza de identitate sexuală sunt transmise copiilor, puțini părinți urmărind aceste ”desene” cu scopul de a depista și izola mesajele sexuale nepotrivite transmise copiilor lor. Un alt factor favorizant și responsabil pentru sexualizarea minții copiilor este și divorțul, constatându-se că în familiile unde lipsește mama ori tata, copiii devin confuzi din punct de vedere sexual. De aceea, prezența în familie a părinților de sex opus pune în echilibru și normalitate dezvoltarea celor mici, studiile arătând că majoritatea copiilor și adolescenților care se identifică ca fiind ne-heterosexuali provin din familii destrămate, din care lipsesc fie mama fie tata, în timp ce familiile constituite din părinți de același sex produc cel mai ridicat număr de copii și adolescenți confuzi sexual.

Valeriu Ioan