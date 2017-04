Chinezii ar construi podul peste Someș într-un an

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, este de părere că podul peste râul Someș ar putea fi construit într-un an de zile de chinezi. Acesta a împărtăşit câteva impresii în urma vizitei în China la sfârșitul ședinței Consiliului Local de ieri.

Edilul șef este de părere că podul peste Someș este un ”fix pix” pentru chinezi. “Ei ar putea să facă un pod de la A la Z într-un an, eu cred că ei ar fi în stare să facă, pentru că de exemplu când am prezentat oportunităţile de investiţii ale noastre, unde bineînţeles prioritar este noul pod peste Someş, au întrebat de lungime, de câte benzi ar conţine. Am zis că fără rampe e de 500 de metri, plus rampele 7-800 de metri. Aia e un fix pix pentru ei”, a declarat primarul.

Primarul a precizat că reprezentanţii marilor societăţi din China în special sunt interesaţi de a veni în Uniunea Europeană să efectueze lucrări, însă în România întâmpină dificultăţi, nefiind foarte bine primiţi. Totuşi, chinezii au intrare mai uşoară în Polonia, unde construiesc autostrăzi şi Ungaria, unde construiesc căi ferate rapide.

“Pot să facă orice într-un interval de timp foarte foarte scurt. Orice pot să facă, şi parcări etajate, şi poduri şi parcări, tot, şi nu în 3-4-5-10 ani, ci în doi ani. Ei susţin că nu este din partea României o deschidere. Am făcut primele conexiuni şi urmează să vină unele societăţi comerciale la Satu Mare să vadă la faţa locului, le-am prezentat proiectele noastre mari, în derulare, cu care mergem înainte. Nu vor veni numai pentru Satu Mare, cine susţine aşa ceva nu este teafăr la cap. Vor veni pentru că îi interesează această zonă, sunt interesaţi de România, de marile aglomerări urbane, văd un potenţial şi în Transilvania şi în zona Bucureştiului”, a mai spus primarul.