Conferinţă de presă cu scântei

Tradiţionala conferinţă de presă de după meci l-a avut ca amfitrion doar pe antrenorul Olimpiei, Bogdan Andone, deoarece omologul de la Juventus Bucureşti, Daniel Opriţa, nu a mai catadicsit să se prezinte, acesta fiind mult mai ocupat să dea interviuri pentru televiziunile de sport naţionale, noi ăştia din presa de provincie neprezentând interes pentru unul care este ca şi promovat în Liga 1.

A fost în schimb prezent preşedintele clubului sătmărean, Attila Karda, care marcat de rezultatul nefavorabil al partidei a avut câteva replici acide cu ziaristul cotidianului Informaţia Zilei, Constantin Demian. Acesta din urmă i-a reproşat că nu putem să dăm doar vina pe arbitraj pentru rezultatele nefavorabile ale Olmpiei din ultima vreme, replica lui Karda fiind aceea că dacă nu-i convine nu are decât să părăsească sala de conferinţe…

După ce spiritele s-au mai calmat am aflat de la acelaşi Attila Karda că „Aseară unii din Satu Mare au făcut cărare între hotelul arbitrilor și hotelul celor de la Juventus” , aluzie la faptul că unii foşti oficiali ai clubului sătmărean ar sabota interesele Olimpiei.

„La meciul cu Afumați, băieții nu au nici o scuză pentru modul în care s-au prezentat. Au avut parte de o pregătire bună, condițiile de pregătire au fost ok. Sunt primul care, când se întâmplă ceva, recunosc că așa este. Sunt probleme. Zi de zi vin hârtii de la judecătorie. Datoriile sunt undeva la 900 mii lei. S-au scos bani care nu au fost acoperiți. Vor fi mari surprize. Sunt lucruri extra fotbalistice pe care uneori nu am fost lăsat să le spun, uneori nu am avut nimic concret. Sunt 2 luni restanțe la băieți. Am primit bani doar de la Consiliul Local, dar avem promisiuni că și județul va oferi bani conform contractului.” a mai spus preşedintele Olimpiei.

Bogdan Andone a fost la rându-i total marcat de rezultatul negativ al partidei, cele şapte absenţe din echipă fiind în opinia lui unul din motivele înfrângerii. De asemenea a aruncat săgeţi şi către arbitri. “Am abordat meciul fără șapte jucători din diferite motive. Pregătirea noastră din iarnă, apoi meciul de primă etapă de la Brașov am câștigat cu 2-1 și în afara faptului că am câștigat am făcut un joc foarte solid și bun, iar acest lucru a speriat pe toată lumea. Dacă ne reamintim după acea partidă de la Brașov, meci de meci începând cu cel de la Oradea, unde am stat pe bancă eu cu antrenorii, iar restul jucătorilor nu aveau voie nici măcar la vestiare, fără apă caldă, fără apă rece după meci, cu al patrulea arbitru care a intrat 70 metri în teren să-l atenționeze pe central că Silviu Pană a lovit fără minge, după care i-a dictat, împreună cu observatorul, să scrie în raport lovire violentă a adversarului. Am dus proba video unde se vede clar că a dat o palmă, dar până la a fi lovire violentă e distanță mare. Am mai spus despre suspendările mele. Sunt singurul care e atenționat. Și astăzi cum am scos primul cuvânt am fost amenințat că voi fi trimis în tribună. Ceilalți antrenori nu greșesc, nici unul nu pune presiune, nu cere fault. Despre cartonașe, ce să mai spun…au dat cartonașele doar așa. Ce să vă mai spun cu golăneala asta? Asta e golăneală. Știu de la Liga 1 de când eram la Rapid despre domnul Robert Dumitru și legăturile lui în Liga 1 și ce meciuri a mai prins el. De ce nu ne-a dat și nouă arbitru din Satu Mare? A jucat Oradea cu Brașovul, arbitru din Sfântu Gheorghe. Ce să le mai zic la băieți? Asta ne e valoarea. Încercăm, muncim, luptăm, nu am ce să le reproșez. Am avut și noi greșelile noastre, dar nu se poate ca arbitru să facă așa ceva. Calitatea jocului a scăzut pentru că după meciul de la Brașov și cel de la Oradea au intervenit suspendările. Scade și consistența. Am făcut greșeli. Noi am pierdut meciul ca proștii.” a declarat antrenorul Olimpiei.