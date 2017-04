Darius Torok-Brăndușan, vicecampion național școlar

În perioada 7-14 aprilie in statiunea Caciulata a avut loc a VIII-a editie a Concursului National Scolar Elisabeta Polihroniade – In Memoriam Elisabeta Polihroniade.

Au participat in total aproximativ 90 de copii din toata tara.

La categoria Baieti 7 ani dupa disputarea celor 9 runde satmareanul Darius Torok-Brândușan (legitimat la CS Vointa Satu Mare) a reusit să obțină titlul de vicecampion national acumulând 7 puncte (7 victorii si 2 infrangeri). Darius este pregatit de Maestru Fide Muntean Ciprian-Sorin cel care a fost si arbitrul-sef al campionatelor nationale scolare de la Căciulata. Pe primul loc s-a situat Păunescu Stefan-Vlad cu 7,5 puncte de la CSM Bucuresti, iar pe locul al III-lea Dimitriu Filip (ACS MMI Andrei Murariu) cu 6 puncte. Primul loc si-a asigurat prin acest rezultat participarea gratuita la Campionatul Mondial Scolar ce va incepe in 21 aprilie la Iasi, iar Darius a obtinut participarea gratuita la CN Scolar 2018.