Doar pentru orgoliu!

Ieşite din cursa pentru medalii, CSM Satu Mare şi BC ICIM Arad se întâlnesc azi în sala LPS într-un prim duel pentru clasament, mai precis pentru locurile 5-8.

Partida va începe la ora 18 şi clar nu prea are nicio miză deoarece prin calificarea în play-off ambele trupe şi-au cam îndeplinit obiectivele. Cum locul cinci sau şase nici nu se premiază şi nici nu aduce ca la fotbal un ban în plus de la televiziuni e greu de înţeles decizia oficialilor de la federaţie de a mai lungi inutil campionatul şi de a mai pune unele cluburi la o cheltuială în plus.

Practic meciul poate conta doar pentru…orgoliul rănit al jucătoarelor noastre care au fost la câteva secunde de o calificare în careul de aşi dar au pierdut pe mâna lor duelul din sferturi cu CSM Târgovişte.

Cum la CSM Satu Mare e deja o modă a accidentărilor şi pentru meciul de vineri sunt indisponibile Batey, Canty şi bineînţeles Witington.

„Păcat că nu am ştiut să profităm de avantajul terenului propriu după victoria din primul meci de la Târgovişte. Fetelor noastre le au tremurat picioarele de emoţie acasă în meciul doi şi de acest lucru au profitat mult mai experimentatele jucătoare de la Târgovişte. E o lecţie pe care sper că am învăţat-o împreună” spun oficialii de la CSM Satu Mare.

Partida va fi arbitrată de Andrada Csender, Istvan Bertalan şi Mate Stretea. Comisar FRB, Radu Vaida.

În semifinale se întâlnesc U Cluj Napoca- CSM Târgovişte şi Sepsi- Olimpia Braşov.