Doar șase-s… licențiate!!!

Doar sase cluburi din cele 14 angrenate in competitia din prima liga au primit licenta de a evolua in sezonul viitor al cupelor europene.

Cinci dintre acestea evolueaza in playoff, iar una singura din playout a avut dosarul de licentiere acceptat.

Steaua, Dinamo, CS Universitatea Craiova, Viitorul, Astra Giurgiu si FC Botosani sunt cele sase echipe licentiate pentru competitiile europene.

Interesant este ca cele sase sunt singurele care au depus cerere de licentiere.

CFR Cluj se afla in insolventa si nu are drept de joc in cupele europene sezonul urmator, in timp ce ACS Poli Timisoara si FC Voluntari, doua dintre semifinalistele Cupei Romaniei, nu au depus cerere, desi ar fi avut dreptul de a reprezenta Romania in Europa League.