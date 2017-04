Dog Show Satu Mare 2017 și-a desemnat câștigătorii

Câștigător suprem al ediției 2017 a concursului Dog Show Satu Mare este un superb exemplar din rasa Bobtail. Acesta a fost și câștigătorul zilei de ieri a concursului.

Parada handlerilor

La fel ca și sâmbătă, și duminică, a doua zi, concursul de la Satu Mare s-a bucurat de un public numeros în ciuda vremii capricioase. După finalizarea concursurilor pe categorii, după-amiază s-a desfășurat concursul ”Best in show”.

Înainte, însă, s-a desfășurat parada handlerilor seniori în costum popular naţional. Din păcate, la ediția din acest an s-au înscris doar 10 concurenți, dar la concursul final s-au prezentat numai patru. În fine, câștigătorul acestei competiții a fost desemnat ciobănescul mioritic. Apoi s-au desfășurat concursurile Best in show pentru mai multe categorii.

Finală disputată

De departe, însă, cel mai așteptat moment al acestei zile a fost desemnarea câștigătorilor de duminică. În finală au ajuns trei frumoase exemplare: un frumos Terra Nova din Satu Mare, care a ocupat poziția a treia, fiind desemnat cel mai frumos câine din Satu Mare; un Beagle, care a ocupat poziția secundă, și un Bobtail, care s-a clasat pe primul loc.

De altfel, acest Bobtail (ciobănesc englezesc ancestral) a fost câștigător al Supreme Best in Show la International Dog Show 2017, fiind astfel câștigător suprem al competiției de la Satu Mare. Numele câștigătorului este Jagger, de 3 ani, este din Ungaria și îi aparține lui Koroknai Joszef.

Potrivit celor spuse de proprietarul său, Jagger a câștigat mai multe premii internaționale. Koroknai Joszef a mai câștigat, tot cu câini din rasa Bobtail, premiile din 2012 și 2013, iar în 2016 a fost la un pas să câștige. Acest lucru l-a determinat pe stăpân să declare că se simte foarte bine la Satu Mare.

Potrivit organizatorilor, la ediția din acest an a Dog Show Satu Mare s-au înscris 659 de câini din 20 de ţări din Europa. Juriul acestei competiţii a fost format din personalităţi din domeniul culturii, chinologiei şi invitaţi speciali.

Cristian Stan