“E un răsfăţat. Nu face ce vrea el”

Gigi Becali recunoaste ca a gresit in relatia cu atacantul Denis Alibec pe care l-a tinut in palma de la venirea la Steaua impunandu-l capitan de echipa.

Alibec si-a dat in petec la meciul cu CFR Cluj, lovind cu piciorul in mai multe sticle aflate pe marginea terenului dupa ce fusese schimbat in minutul 60 al meciului din Gruia.

Apoi, Alibec n-a ramas alaturi de ceilalti colegi ai lui pe banca si a plecat singur spre vestiare.

Becali a intervenit, marti dimineata, intr-o emisiune televizata si l-a pus la punct pe Alibec.

“El a vazut niste episoade la echipa in care nu am luat masuri. Acum nu mai am ce face. O sa discut cu el, pentru ca nu face el ce vrea. Eu i-am spus ca la Steaua nu scrie in contract ca trebuie sa fie titular si sa joace tot meciul. O sa vorbesc asi cu mama lui”, a spus Becali la postul sport.ro

“L-am alintat, i-am dat si banderola, dar vad ca e obraznic. E un rasfatat si a crezut ca mahar la Steaua. Doar eu sunt mare mahar la Steaua. El nu a jucat nimic cu CFR, a dormit pe teren”, a adaugat Becali.