Fără derby-uri în elite

Sfârşit de săptămână încărcat în fotbalul judeţean. Avem parte de meciuri multe în cele trei ligi păstorite de AJF Satu Mare. Aşa cum ne-am obişnuit în ultima vreme, oficialii AJF-ului sătmărean s-au văzut nevoiţi să apeleze şi la vecinii din Maramureş, Sălaj ori Bihor pentru a acoperi cu arbitri toate meciurile din week-end.

În elite nu avem parte de derby-uri, primele clasate pornind ca favorite în meciurile etapei a 16-a. Liderul Unirea tăşnad se deplasează pe terenul ultimei clasate, Viitorul Vetiş şi e greu de crezut că va putea pierde puncte. Mai ales că echipa din Vetiş n-a supărat pe nimeni în acest sezon…

Luceafărul Decebal, echipa de pe doi, pare a avea un meci mai dificil, la Micula, pe un teren unde se câştigă greu . Doar că după evoluţiile din această primăvară elevii lui Cristi Popa pornesc favoriţi.

Nici Victoria Carei sau Talna Oraşu Nou nu ar trebui să aibe emoţii în duelurile cu Dorolţ II şi Moftinu Mic…

Iată programul meciurilor din acest week-end din fotbalul judeţean.

Liga 4-a Elite (etapa 16)

Sâmbătă, 22 aprilie

• Carei – Dorolţ II (15:00 seniorii, 13:00 juniorii, F. Chiş, V. Borza, A. Ilieş, L. Năstruţ)

• Negreşti – Apa (13:00 seniorii, 15:00 juniorii, L. Pop, K. Toth, A. Reday, I. Bujor)

• Doba – Beltiug (S. Kovacs, S. Neichi, Z. Kopriva, C. Por)

Duminică, 23 aprilie

• Moftinu Mic – Oraşu Nou (brigadă din judeţul Bihor, B. Brudaşca)

• Vetiş – Tăşnad (A. Moldovan, D. Costea, L. Lukacs, I. Borz)

• Micula – Decebal (brigadă din judeţul Bihor, I. Vigu)

Liga a 4- a (etapa 14)

Seria A

Duminică, 23 aprilie

• Odoreu – Dumbrava (E. Pop, S. Tăbăcaru, D. Dan, C. Ziman)

• Lipău – Lazuri (C. Chiorean, A. Bauer, I. Bauer, E. Halici)

• Livada – Oar (brigadă din judeţul Maramureş, Ghe. Dumitraş)

• Păuleşti – Viile SM (C. Chiriloaia, C. Zsigrai, Cr. Pop, I. Iuhas)

• Medieşu Aurit – Halmeu (B. Tincu, A. Boroş, V. Barbos, S. Cseh)

• Certeze – Cărăşeu (amânat)

Seria B

Duminică, 23 aprilie

• Andrid – Domăneşti (R. Bogda, M. Sician, G. Caba, F. Mulcuţan)

• F. Căpleni – Babţa (brigadă din judeţul Sălaj, C. Dan)

• Ciumeşti – Sanislău (A. Peter, T. Iuhasz, V. Ardelean, Ghe. Niţă)

• Berveni – AS Căpleni (L. Pop, F. Moisa, C. Miron, T. Kegyeş)

• Santău – Foieni (Ş. Bathory, S. Nagy, C. Man, V. Racolţa)

• Cămin – Pişcolt (S. Kovacs, N. Sălăgean, P. Maşlinca, Z. Torok)

Liga a 5-a (etapa 16)

Seria A

Duminică, 23 aprilie

• C. Craidorolţ – Supur (17:30, M. Câmpan, G. Costea, A. Sulyok, R. Chioreanu)

• Tiream – Hodod (Z. Schwartzkopf, M. Miklos, G. Călăman, A. Gherasim)

• Ghenci – Căuaş (G. Chiorean, R. Ursa, R. Botoş, Z. Rosz)

• Lucăceni – Marna (S. Petruţ, D. Anton, T. Popescu, A. Kegyes)

Seria B

• Agriş – Homoroade (C. Giraţi, P. Paul, Bumbuc, I. Neichi)

• A. Craidorolţ – Crucişor (15:00, M. Câmpan, G. Costea, A. Sulyok, R. Chioreanu)

• Dorolţ III – Bercu (A. Hariş, A. Szabo, D. Orha, C. Kuki)

• Porumbeşti – Ardud (S. Raţ, R. Pop, R. Miclăuş, I. Turtureanu)