Frații Kovacs arbitrează derby-urile etapei din elite

Sfârșit de săptămână încărcat în fotbalul județean. Se joacă meciuri interesante în toate cele trei campionate organizate de AJF Satu Mare.

Cu siguranță că cel mai așteptat duel e cel de duminică din elite de la Orașu Nou dintre primele două clasate, Talna și Unirea Tășnad. Partida va fi arbitrată ca și în tur de careianul Kovacs Szabolcs.

În toamnă Tășnadul învingea clar Orașu Nou cu 4-0.

Fratele lui Szabolcs, ecusonul FIFA Istvan Kovacs, a ales și el să conducă un meci din elite. E vorba de jocul de la Carei dintre Victoria și Turul Micula.

Echilibrat se anunță și duelul de la Negrești dintre Energia și Știința Beltiug.

Iată programul și delegările meciurilor din fotbalul județean:

Liga a 4-a Elite (etapa 14)

Sâmbătă, 8 aprilie

• Carei – Micula (16:00, arbitri – I. Kovacs, C. Toth, V. Borza. Observator: I. Vigu)

• Negreşti – Beltiug (11:00, S. Bathory, C. Giraţi, S. Nagy, C. Ziman)

• Doba – Apa (S. Neichi, Cr. Pop, S. Tăbăcaru, L. Năstruţ)

Duminică, 9 aprilie

• Oraşu Nou – Tăşnad (S. Kovacs, Z. Kopriva, N. Sălăgean, Z. Torok)

• Vetiş – Decebal (Ş. Peneghi, F. Moisa, R. Botoş, C. Por)

• Moftinu Mic – Dorolţ II (L. Pop, C. Miron, F. Roşu, N. Ciarnău)

Liga IV (etapa 12)

Seria A (duminică)

• Viile SM – Oar (E. Pop, T. Popescu, C. Zsigrai, I. Bujor)

• Lazuri – Halmeu (R. Bogdan, A. Sabo, A. Estan, I. Iuhas)

• Certeze – Livada (C. Chiriloaia, L. Lukacs, M. Mihai, R. Chioreanu)

• Odoreu – Medieşu Aurit (B. Tincu, A. Sulyok, A. Boros, S. Cseh)

• Lipău – Dumbrava (S. Raţ, D. Costea, S. Nagy, I. Turtureanu)

• Păuleşti – Cărăşeu (amânat)

Seria B

Sâmbătă, 8 aprilie

• Santău – AS Căpleni (E. Pop, G. Costea, V. Bâle, I. Borz)

• Andrid – Cămin (C. Rebegea, D. Orha, V. Deac)

Duminică, 9 aprilie

• Foieni – Ciumeşti (A. Peter, V. Ardelean, T. Iuhasz, Ghe. Dumitraş)

• Babţa – Pişcolt (F. Chiş, A. Ilieş, P. Maşlinca, Ghe. Niţă)

• Berveni – Sanislău (Ş. Bathory, A. Bauer, I. Bauer, A. Gherasim)

• F. Căpleni – Domăneşti (brigadă din Zalău)

Liga a V-a (etapa 14)

Seria A

Sâmbătă, 8 aprilie

• Căuaş – Supur (B. Tincu, M. Micloş, A. Boroş, B. Brudaşca)

Duminică, 9 aprilie

• Hodod – C. Craidorolţ (C. Chiorean, A. Redai, M. Vass, N. Morar)

• Marna – Tiream (E. Simon, A. Kovacs, G. Caba, V. Stoica)

• Ghenci – Lucăceni (Z. Schwartzkopf, R. Ursa, Z. Szakacs, Z. Rozs)

Seria B (duminică)

• Crucişor – Agriş (A. Hariş, R. Miclăuş, I. Ghencean, E. Halici)

• Bercu – Homoroade (M. Cîmpan, V. Kerekes, D. Andon, V. Racolţa)

• Ardud – A. Craidorolţ (C. Giraţi, C. Chiorean, P. Căliman, B. Brudaşca)

• Dorolţ III – Porumbeşti (S. Petruţ, V. Barbos, M. Bumbac, C. Kuki)