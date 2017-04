Frustrant…

Handbaliștii de la CSM Satu Mare au pierdut primul meci din play out. Elevii lui Varady s-au văzut depășiți la Focșani de formația gazdă, CSM scor 25-21.

Partida a fost una echilibrată iar diferența a fost făcută, din păcate, de trei-patru decizii progazde ale arbitrilor.

Lazic & co au stat în meci iar diferența de patru goluri pe tabelă a fost făcută de moldoveni abia în ultimele trei minute.

Pentru CSM Satu Mare au jucat Cioroiu, Pogyină, Mureșan, Munea, Olah, Rogoz, Morar, Stan, Trifunovic, Campar, Crăciun.

Urmează miercuri meciul de pe teren propriu cu Steaua București.

În celălalt joc din play out, Steaua- CSM Făgăraș 30-23.